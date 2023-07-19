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金溥聰被發配邊疆？　侯友宜競辦發聲明否認「邏輯不通」

▲▼ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

近日有媒體報導，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰恐遭發配邊疆。侯友宜競選辦公室19日指出，金溥聰是由侯友宜親自請託後加入團隊，且擔任執行長職務，不管文宣、新聞、政策、以及組織等選務，本來就由他來督導指揮，況且拜會重要地方人士，也是選戰重要工作，何來「發配邊疆」之說？

有媒體報導指出，金溥聰遭前總統馬英九切割、716遊行文宣把關失利，恐遭發配邊疆。對此，侯友宜競辦說明，金溥聰是由侯友宜親自請託後加入團隊，且擔任執行長職務，不管文宣、新聞、政策、以及組織等選務，本來就由他來督導指揮，況且拜會重要地方人士，也是選戰重要工作，何來「發配邊疆」之說？這根本邏輯不通，純屬無稽之談；且通篇採不具名報導，內容也多與事實不符。

競辦說明，曾有民進黨一名邱姓選戰操盤手就曾講過「金溥聰能跟地方派系互動，是民進黨過去輸掉的原因」，這便顯示金溥聰其實有能力與絕大多數的地方人士互動良好。金溥聰此次選戰過程安排赴地方拜會，也都是按規劃在進行。

競辦強調，團隊會發揮最強的戰力，努力贏得這場關鍵戰役。而有心人士的見縫插針或造謠生事，其實大可不必，相信最後都會不攻自破。

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