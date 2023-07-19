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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德疑遭一條龍操作「美方不信任」　涉外人士分析來源

▲▼民進黨2023第二十屆第二次全代會7/16舉行，黨內重量級黨公職代表全員出席力挺2024總統參選人賴清德，及民主大聯盟立委。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德8月中旬將率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。不過，一位熟悉國際事務人士指出，近來發現特定媒體、名嘴、學者，透過一條龍方式放話，釋出所謂「疑美論」、美方不信任賴清德等相關訊息，操作美方不信任台灣政府的風向。

這位熟悉國際事務人士受訪表示，在賴清德將以特使身份出訪的消息正式發布之後，觀察就可以發現，已有特定媒體、名嘴，甚至學者，透過放話方式，操作所謂美方不信任賴清德，甚至不信任台灣政府的風向。

這位人士指出，昨天（18日）先是一位以「旅外學者」為名的德州州立山姆休斯頓大學（Sam Houston University）政治學教授翁履中，透過媒體指出，民進黨近期派人到華府溝通，試圖突破副總統不能進華府的障礙；隨即19日就有媒體接力報導，指稱到華府溝通的就是前駐美代表處政治組長趙怡翔，以及民進黨前副秘書長林飛帆，但事實上，其實根本沒有這樣的事。

有關翁履中，涉外人士分析，其實是非常親近國民黨的人，2021年代表國民黨主席朱立倫參加美台國防工業會議，今年也預計在九月，很有可能陪同國民黨總統參選人侯友宜出訪美國，而他擔任召集人的「台海和平論壇」智庫，也同樣是親近藍營的外圍智庫。

進一步探究，翁履中過去的作品與主張，他發表諸多疑美言論，2017年美國國會通過川普任內首次對台軍售時，以《美通過軍售 台寧為棋子？》為題投書媒體；2019年中國國家主席習近平發表將推動一國兩制台灣方案時，翁履中則投書媒體，替對岸緩頰，在該篇投書中，翁以民調為佐證，表示「45歲到49歲」，支持九二共識的比例大幅上升到79.75%。

對於這樣一條龍的訊息操作，總統府發言人林聿禪表示，所謂副總統賴清德請競總人員前往「爭取」等說法，顯然對外交事務相當陌生，甚至是刻意誤導，該平面媒體應該即為更正這樣的錯誤報導。

林聿禪說，我國總統蔡英文、副總統賴清德出訪過境美國行之有年，雙方也在高度互信並且緊密溝通的情形下，就相關的安排進行洽商中，依照慣例，相關安排完成後，總統府及外交部也會有正式的對外說明。

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