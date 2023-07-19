柯文哲民調下滑只是開始？　他分析支持者結構：只走得了一時

▲根據《菱傳媒》最新民調，柯文哲的支持度微幅下滑。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《菱傳媒》最新民調，在藍綠白三腳督下，民眾黨總統參選人柯文哲支持度微幅下滑，以28.34%位居第二。對此，民進黨前青年部主任吳濬彥19日就在臉書分析，「年輕人」與「國民黨支持者認同的價值」，如此衝突的東西結合在柯文哲支持者結構裡，這種怪誕組成，也許走得了一時，但某個群體因為衝突而突然間快速流失的狀況，應只會接二連三不斷地發生。

比較《菱傳媒》6、7月的民調結果，吳濬彥指出，柯文哲流失最多支持度的年齡層，主要在30歲到39歲這個族群，從上個月的51.75%掉到這個月的45.39%，下降達6.36個百分點，其中尤以30歲到39歲這個年齡層的女性掉最多，從上個月的50.74%掉到39.28%，差距達11.46個百分點。

對此，吳濬彥表示，柯文哲在諸多民調之中，50歲以下女性支持者皆遠低於男性支持者，尤其30至39歲這個年齡層更明顯有差，但柯文哲的支持者會出現男多於女的性別比，並非短期柯文哲仇視女性的發言自曝其短，若將從政以來總總言論稍作整理就可以發現是長期個人問題。

吳濬彥提到，柯文哲曾說過，「婦產科剩一個洞，還要在女人大腿當中討生活」，當時柯文哲還在競選台北市長，因此他道歉了，但而後柯文哲說出更多歧視女性的言論，例如 「一個國家30歲未婚女性佔30%，將造成國家不安定，還會有國安危機」、「點閱破千萬，學姊陪吃飯」、「日本美學比較漂亮，因為日本女孩子她們都化妝好才出門，不像台灣女性同胞，直接上街嚇」。

但吳濬彥表示，不過即便如此，柯文哲把自己經營的像是個口無遮攔的政治網紅，在剛開始熟悉公共事務的年輕人群體之中，依然擁有極高吸引力。不過，他認為，柯文哲的年輕女性支持者近期顯著流失只是剛開始，隨著選戰越熱，總統候選人被高強度檢視，會有更多人發現想為台灣好而支持柯是請鬼拿藥單。

吳濬彥指出，結合另一項民調數據來看，以菱傳媒7月民調為例，民進黨總統參選人賴清德可以得到民進黨支持者97.34%的支持，國民黨總統參選人侯友宜僅能得到國民黨74.87%左右的支持，而柯文哲在政黨傾向為民進黨的選民之中只能拿到1.27%，但在政黨傾向國民黨的選民之中卻能拿到10.39%。

吳濬彥再舉出，不同的幾家民調在政黨傾向與候選人關係也出現差不多的數據結構，就是柯文哲這個人是可以拿到不少政黨認同為國民黨的支持者的總統票，「而這現象，顯然是與年輕世代在意的議題或價值是存在著衝突的。」

對此，吳濬彥分析，即便柯文哲無疑是成功將政治娛樂庸俗化而得到一定成果的例子，語不驚人死不休的人設可以吸引年輕人，但候選人本身與黨組織組成展現的價值樣貌卻又可以讓不少國民黨支持者買單。

但吳濬彥認為，「年輕人」與「國民黨支持者認同的價值」，如此衝突的東西結合在柯文哲支持者結構裡，這種怪誕組成，也許走得了一時，但某個群體因為衝突而突然間快速流失的狀況，應只會接二連三不斷地發生。