7年不做選舉年才灑利多？　賴清德反指：馬英九任內都沒有做

▲民進黨發言人張志豪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨19日舉行例行中常會。針對近來在野黨質疑政府選舉年大放利多，過去7年為什麼都不做，黨主席賴清德在會中表示，之前馬英九總統任內都沒有做，沒關注長照、也沒幫助0到6歲孩子的照養、也沒關注公私立大學學費落差等，蔡總統上任後排除萬難進行長照2.0和幼托政策，並利用稅計賸餘進一步建立社福政策與社會安全系統。

民進黨發言人張志豪轉述，主席賴清德在會中提到，最近陸續有聽到，一方面很支持公私立大學學費差距的補助，能夠達到公平，但也有提出一些質疑，說為什麼之前7年沒有做，今年要選舉才在進行。主要原因在於，之前馬英九總統任內都沒有做，不僅僅長照沒有特別關注，0到6歲的孩子照養也沒有明顯幫助，也沒有關注到公私立大學學費的落差。

賴清德說，蔡英文總統上任之初，排除困難，先是進行長照2.0和0到6歲國家一起養的政策；最近4年總決算，中央政府歲出歲入賸餘累計1兆400億，表示疫情防疫得當，而且總體經濟表現不錯，歲入減歲出有盈餘，「因此在這種狀況下，我們更進一步將社會福利政策或是社會安全系統建立」。

賴清德說，感謝蔡英文總統和陳建仁院長劍及履及的來進行、實現相關政見，今年編預算，明年就要來做，也確實是目前的財政能夠負擔。