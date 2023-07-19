姚立明談柯文哲「民調只會降」　提醒賴清德多爭取青年選票

▲姚立明受邀到民進黨中常會發表專題報告。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨19日召開例行中常會，邀請姚立明教授以「從憲政理念思考民主大聯盟」為題進行專題報告。黨主席賴清德表示，民主就是透過協商、尋求共識，若要鞏固執政的正當性，就要盡力讓更多人民參與決策，並讓人民的意志與選舉結果符合憲法。據了解，姚也在會中提醒，柯文哲的民調已緊繃、年輕族群支持度達6成，之後只會下滑，反而年輕選票是賴可以再突破的區塊。

民進黨發言人張志豪轉述主席賴清德裁示，謝謝姚立明教授今天來擔任民主大聯盟主講人，我們看到姚教授將他自己的觀點和民主大聯盟的構想，詮釋地令人欽佩。

賴清德說，姚教授提到，台灣從專制轉型為民主制度已經超過30年，政治人物要具備憲法意識，才不會成為民主發展的破口。政策的形成，要打開政黨的藩籬；也要優化台灣的選舉，深化民主；更要讓新觀念進入民進黨的政策思維。

賴清德表示，姚教授精彩地利用現行的憲法第2條、第3條，來詮釋中華民國和中華人民共和國是互不隸屬，來捍衛中華民國跟中華人民共和國互不相隸屬的現實狀況。

另外，姚教授特別強調的協商式民主，就是透過協商、尋求共識。換句話說，要鞏固及提升執政的正當性，就要盡力讓更多人民參與決策，同時讓人民的意志與選舉結果，符合憲法直接及平等原則。

賴清德強調，台灣是一個多元包容的社會，我們和中國最大的不同，就是我們落實主權在民的觀念，來守護台灣得來不易的民主及自由，這是台灣憲政體制的可貴，也是我們必須要堅守的信念。

據了解，姚立明在會中也分享對於選舉、柯文哲的觀察。姚分析，柯文哲的民調已緊繃，不會再上了、會掉下去；特別是柯文哲的支持度在年輕選票突破6成，已經不能再高了，這些人會慢慢下降，支持度也只鎖在年輕人這塊，沒有其他的族群。

考量到柯文哲在年輕族群的強勢支持度，姚立明也提醒賴清德要擴展青年票，一開始在宣布參選後民調是4成，之後緩步下滑，年輕選票可以再突破的區塊。此外，姚也提醒，柯很會用網路工具跟媒介在吸引年輕人，確實是可以思考要怎麼突破。