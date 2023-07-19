北加州賴清德後援會成立　她讚：最有台灣意識的候選人

▲北加州信賴台灣後援會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

北加州信賴台灣後援會於昨（18日）舉行授旗誓師大會，超過百位旅居北加州的台灣僑胞前來力挺，表達對賴清德的支持。除有新北市議員戴瑋姍，東灣台美人文化會館、北加州台灣客家會、北美洲台灣人醫師協會北加州分會等團體共同出席外，民進黨前主席卓榮泰也代表授旗，展現團結氣勢，力拚2024賴清德當選總統，國會過半的總目標，眾人在現場一起合唱「海洋的國家」，彰顯旅外鄉親對台灣的關心，場面溫馨熱絡。

卓榮泰致詞時，特別感謝現場旅外鄉親，長年為台美關係努力、為台灣民主打拚，他也強調，新時代的任務，就是賴清德所主張的「對內拚經濟、護民主；對外強國防、保和平」，這次民進黨的總目標，就是總統高票當選、國會立委席次過半，讓我們在相同的民主道路上，持續狀大民主台灣，讓世界看見台灣、擁抱台灣。

卓榮泰指出，賴清德的人格特質就是認真、堅持。他在擔任副總統期間，每星期會用一天的時間，找專家學者見面討論，發現問題並尋求解決的方法，一起思考國家未來藍圖。卓榮泰說，為台灣一步一腳印認真打拚，並且獲得信賴支持的賴清德，未來如果當選台灣總統，絕對不會讓大家失望。

戴瑋姍表示，「賴清德主席是最具台灣意識的總統候選人，要帶領台灣走向世界」。在中國威脅日益增加的時刻，更需要一位勇敢承擔、堅定民主信念的總統來守護台灣的安全。台灣位在世界民主戰役的最前線，2024是最關鍵的選戰，是「民主與專制」的對決，需要大家返台投票、共同守護自由民主。