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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨代表大會圓滿結束　民進黨：民主大聯盟整備成軍、全力取勝

▲▼民進黨中常會,賴清德,柯建銘。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席賴清德主持民進黨中常會。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席賴清德19日在中常會中表示，7月16日黨代表大會圓滿完成，跨領域、跨世代、跨黨派的「民主大聯盟」立委候選人也已整備成軍，希望每位候選人全力爭取勝利。另外，祕書長許立明則提到，不要再去評論716凱道集會的人數預估等，包括蔡總統、賴主席都有講，必須把人民的聲音聽進去，進行相關檢討改進，這才是民進黨的態度。

發言人張志豪轉述黨主席賴清德會中致詞，賴主席提到，7月16日黨代表大會已經圓滿完成，感謝黨部各位同仁，大家辛苦了，也感謝各位中常委、執評委的支持。負責大會議事程序的柯建銘總召，協助大會宣言的蘇巧慧委員，大家分工合作順利達成，謝謝大家。

賴清德接著說，黨代表大會已經完成，也代表「民主大聯盟」跨領域、跨世代、跨黨派的立委候選人已經整備成軍，希望每一位候選人全力以赴，爭取勝利。

另外，賴清德也提到，「民主大聯盟」的意義不只有候選人的團隊而已，包括剛剛邀請姚老師來演講，民主大聯盟的系列演講，以及社會上各領域等都是民主大聯盟的對象。

賴清德說，黨代表大會裡面特別提到，未來還會將民主大聯盟的精神推廣到社會，連結各領域優秀人才，一起推動國家希望工程，打造台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣，以及公益永續的台灣，「這個目標我們一起來」。

另外，據轉述，秘書長許立明也在會中表示，8月份是關乎國際關係議題的重要月份，賴主席會代表總統出訪巴拉圭，侯友宜8月預計訪日、9月訪美，柯文哲會訪新加坡、越南、菲律賓等，郭台銘則會再次訪美，提醒黨成員要多所關注。

許立明也提及，716的凱道集會，不要再去評論人數預估，並再次強調，包括蔡總統、賴主席都有講，必須把人民的聲音聽進去，進行相關政策的檢討跟改進，這才是本黨的態度。

至於集會後發生網友出征特定對象的行為，許立明說，令人覺得不妥的是，不管是舉牌的年輕女性還是音樂人馬世芳老師、立委王婉諭，都遭到不理性的對待，應該尊重多元性，台灣社會不能有這樣的出征他人、用霸凌的方式粗暴對待，這不是正確的方向。

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