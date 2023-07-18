　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

傳承178年不間斷！「口湖牽水車藏」　7／24、25登場

▲雲林縣政府今(18)日於金湖萬善爺廟辦理「口湖牽水車藏(狀) 178週年系列活動」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲於金湖萬善爺廟、下湖港萬善祠排出綿延的水車藏(狀)，壯觀的場景是法事最大特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023年「口湖牽水車藏(狀)」系列活動將於7月24日及25日盛大展開，雲林縣政府今(18)日於金湖萬善爺廟辦理「口湖牽水車藏(狀) 178週年系列活動」記者會，活動現場除有「糊水車藏」體驗活動，更邀請下崙國小龍鳳獅隊進行表演，為民俗活動揭開序幕。

「口湖牽水車藏(狀)」民俗祭典，源於清道光25年（西元1845年）農曆6月初6大雨不停，初7忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行舉行盛大祭典，緬懷水災罹難的先民。

▲雲林縣政府今(18)日於金湖萬善爺廟辦理「口湖牽水車藏(狀) 178週年系列活動」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日於金湖萬善爺廟辦理「口湖牽水車藏(狀) 178週年系列活動」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，牽水車藏(狀)儀式是體現在地文化特色、集體記憶與追思先人的重要民俗，豐富的科儀內容包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、排車藏、牽車藏、倒車藏、燒車藏、追思會及萬人塚點燈等。不僅在2008年登錄為本縣民俗，更在2010年獲中央肯定為國家級重要民俗。

張麗善表示，此項民俗前兩年因疫情關係停辦或縮小規模，今年疫情退散，在金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟的共同努力下而盛大復辦，歡迎大家共襄盛舉，一起體驗雲林海邊的夏日民俗祭典，同時也透過這項重要民俗去思考環境、生態與人類共生的重要議題。

▲雲林縣政府今(18)日於金湖萬善爺廟辦理「口湖牽水車藏(狀) 178週年系列活動」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今(18)日於金湖萬善爺廟辦理「口湖牽水車藏(狀) 178週年系列活動」現場進行「糊水車藏」體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，口湖牽水車藏(狀)」民俗活動，呈現慎終追遠、敬畏天地的信仰，7月24日當天，在下寮仔萬善爺廟辦理挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈活動，在蚶仔寮萬善祠及金湖萬善爺廟辦理放水燈活動；7月25日當天，將於金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠辦理排車藏、追思會、起車藏、牽車藏、倒車藏、燒車藏等活動。

陳璧君提到，縣府為了保存與傳承，也在去年完成一套「口湖牽水車藏(狀)教案」，這是一套以牽水狀文化為基底的教材與教具，提供給口湖鄉以及四湖鄉共22所的國小師生使用，透過這套教具，讓學生成為文化推廣的種子，也讓口湖牽水狀民俗傳承生生不息。

▲雲林縣政府今(18)日於金湖萬善爺廟辦理「口湖牽水車藏(狀) 178週年系列活動」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日於金湖萬善爺廟辦理「口湖牽水車藏(狀) 178週年系列活動」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林科技執法開出20444張紅單　「業績」第一路口曝光

►獨／高中師嗆學生「讓你死在嘉義」　2校外人士加碼恐嚇...家長怒告

►水樂園投幣吹風機爆火花！小五女手燙傷衣燒破　劍湖山說話了

►斗六最夯公園旁驚見「雙標停車格」　遊客傻眼：被開單算誰的？

 

ET快訊
出門前擁吻成永別！　新婚8月妻走斑馬線被撞死
「國中後沒自己洗過頭」　她曝高規格生活：想有錢，要先學會不省
快訊／16:29規模4.2地震　最大震度4級
快訊／中台灣雨彈最猛「大雷雨襲4縣市」　示警區域出爐
踩破內臟虐到死！　狠心保母夫妻虐死3歲童
三上悠亞最終作品公布！　達人驚：完全燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新營區停車收費8月1日上路　首發8路段705格位

歷年參賽選手最多！全國自走車大賽將登場　468名選手花蓮競技

挽袖捐血兼招募國防人才！　後憲企業集團愛國心慶祝12週年　

中央大學電機AI團隊多項自然語言處理　國際競賽大放異彩

花蓮8旬賣菜嬤獨撐家計！還百萬債...還要幫兒治病　市公所送暖

炎夏音樂饗宴　2023桃園國樂節主題「繽紛」8／6開幕　

仁愛、長庚醫療財團法人拜會　南投醫院期待進一步醫療合作

迎接世客博在桃園！　青埔約69億四大建設經費...陸續完工

台北國際夏季旅展落幕！　花蓮形象館業績衝高獲觀展民眾好評

台東紅烏龍「茶∞創新實驗場」　波浪屋4號店今開幕

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

台南新營區停車收費8月1日上路　首發8路段705格位

歷年參賽選手最多！全國自走車大賽將登場　468名選手花蓮競技

挽袖捐血兼招募國防人才！　後憲企業集團愛國心慶祝12週年　

中央大學電機AI團隊多項自然語言處理　國際競賽大放異彩

花蓮8旬賣菜嬤獨撐家計！還百萬債...還要幫兒治病　市公所送暖

炎夏音樂饗宴　2023桃園國樂節主題「繽紛」8／6開幕　

仁愛、長庚醫療財團法人拜會　南投醫院期待進一步醫療合作

迎接世客博在桃園！　青埔約69億四大建設經費...陸續完工

台北國際夏季旅展落幕！　花蓮形象館業績衝高獲觀展民眾好評

台東紅烏龍「茶∞創新實驗場」　波浪屋4號店今開幕

新洋投艾里歐初登板5局失1分　兄弟二軍2比3不敵台鋼

看到員工來上班！店狗汪「飛撲扭屁股」熱情歡迎　咬娃娃邀陪玩

女童怕孤單…大哥哥陪聊誘拍裸照　溜進她家猥褻下場慘

台股今跌106點！金管會：今年表現亞股第二　緊追日本

挑戰刷新美聯紀錄！美媒曬同期數據　大谷竟更勝上季法官

笑著揶揄林為洲　陳建仁：國民黨有現成內部性騷調查失敗例子

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死　悲痛夫重返現場憶亡妻

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

未兩段式左轉！新北騎士被撞飛　轎車90度翻覆撞樹…波及7車

地方熱門新聞

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

「兩湖論壇」南投茶葉預計獲10.25億訂單

屏東夏日狂歡祭盛大登場

台灣觀光醫療協會首屆「金鷥獎」登場

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

3男太吵遭警查獲愷毒包

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

南投65至70歲長者　免費接種肺炎鏈球菌疫苗

台南善化住宅火警濃煙明火狂竄

台大雲林分院3D投影探索鼻腔

他身障又失智靠女兒苦撐　枋寮警發動募款

更多熱門

相關新聞

雲林科技執法開出20444張紅單　「業績」冠軍路口曝

雲林科技執法開出20444張紅單　「業績」冠軍路口曝

雲林目前路口交通科技執法設置共11處，於今（2023）年1月至7月中旬共開出2萬444張罰單，其中以單處開出最高5226件為斗南鎮延平路與大業路口，警方持續加強取締「未禮讓行人」，另有6處科技執法共取締203件，雲林縣警局交通隊表示，明年將再爭取新設17處科技執法。

雲林登革熱防治居民配合度差　非熱區罰鍰提高

雲林登革熱防治居民配合度差　非熱區罰鍰提高

雲檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

雲檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

獨／高中師嗆學生「讓你死在嘉義」　家長氣炸怒告

獨／高中師嗆學生「讓你死在嘉義」　家長氣炸怒告

水樂園投幣吹風機爆火花　小五女手燙傷衣燒破

水樂園投幣吹風機爆火花　小五女手燙傷衣燒破

關鍵字：

口湖牽水車藏雲林口湖鄉國家重要民俗祭典

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面