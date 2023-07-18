雲林科技執法開出20444張紅單　「業績」第一路口曝光

▲斗六市大學路鎮南路口為週六夜市出入重要路口，行人較多。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林目前路口交通科技執法設置共11處，於今（2023）年1月至7月中旬共開出2萬444張罰單，其中以單處開出最高5226件為斗南鎮延平路與大業路口，警方持續加強取締「未禮讓行人」，另有6處科技執法共取締203件，雲林縣警局交通隊表示，明年將再爭取新設17處科技執法。

雲林縣交通科技執法自今年1月開始至7月15日止總共舉發2萬444件，其中以超速最多達9598件，其次是闖紅燈共6222件、未依規定車道行駛共2322件，取締量最高為斗南鎮延平路與大業路口，單超速違規最多即近4000件。

雲林縣警察局交通隊執法組長廖添寶指出，其中6處取締不禮讓行人分別位於虎尾鎮文科路與廉使路口、斗六市大學路與鎮南路口、斗六市明德路與公明路口、斗南鎮延平路與大同路口、虎尾鎮文科路與光復路口、西螺鎮大同路與興農東西路口，其中以斗六大學路與鎮南路口取締數87件最多，恰為夜市主要路口，汽機車未禮讓行人件數較多。

雲林縣警察局交通隊長李仁表示，雲林縣今年至今交通違規舉發件數約10萬件，科技執法取締件數占2成，因科技執法取締嚴謹，其中申訴件數僅7件，縣警局已爭取明年增設17處，包含斗六分局區6處、斗南3處、虎尾2處、西螺1處、北港4處、台西1處，待中央核定。

李仁強調，道路交通管理處罰條例修正後，汽車行經路口不停讓行人最低開罰6000元、機車雖是1200元，但一年內違規第二次就可裁處6000元，均記違規點數3點及應接受道路交通安全講習，呼籲用路人確實遵守交通規則。

▲雲林縣交通科技執法取締未禮讓行人件數最多為斗六市大學路鎮南路口，取締數87件。（圖／記者蔡佩旻攝）