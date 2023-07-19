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大陸 大陸焦點 特派現場

全球首台16兆瓦海上風電機組成功運行　葉輪掃風面積7個足球場大

▲全球首台16兆瓦超大容量海上風電機組正式併網發電。（圖／翻攝央視）

▲全球首台16兆瓦超大容量海上風電機組正式併網發電。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球首台16兆瓦超大容量海上風電機組今（19）日在福建海上風電場成功併網發電，也代表大陸海上風電大容量機組研發製造和營運能力再上一層樓。在額定工況下，這台16兆瓦海上風電機組每轉動一圈，可發電34.2千瓦時，每年發電量超過6600萬千瓦時，能滿足3.6萬戶三口之家一年的生活用電。

▲全球首台16兆瓦超大容量海上風電機組正式併網發電。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，這台16兆瓦海上風電機組的輪轂中心高度達152米（公尺，下同），相當於三枚長征五號運載火箭的高度。葉輪掃風面積約5萬平方米（平方公尺），相當於7個標準足球場的大小，相比目前海上常用的8兆瓦風機，節約用海面積超過35%。

大陸三峽集團董事長雷鳴山表示，「16兆瓦海上風電機組的成功應用，實現了海上風電產業鏈核心技術突破及重大裝備產業化、國產化，推動了海上風電產業升級和整體能力的大幅提升，進一步促進我國海上風電產業可持續發展。」

數據顯示，全球市場上近六成風電設備產自大陸，截至2022年底，全球海上風電累計裝機容量達57.6吉瓦，大陸累計裝機容量達30.51吉瓦，佔全球市場份額的53%，大陸風電累計出口容量1193萬千瓦，已覆蓋49個國家和地區，風電設備出口呈現快速增長態勢。

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