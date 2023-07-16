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陸堅決杜絕拉閘限電 　丁薛祥：加大電力保障「迎峰度夏」關鍵時刻

▲▼ 中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥主持召開座談會時強調，要全力保障迎峰度夏能源電力供應安全穩定 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥昨15日到華能集團有限公司、國家電網有限公司調研並主持召開座談會，並且做出重大指示，堅決杜絕拉閘限電，能源電力是經濟社會穩定運行的基礎保障，關係國計民生、千家萬戶，加強協調聯動，加大電力保供力度，全力保障迎峰度夏關鍵時刻。

《新華社》指出，丁薛祥表示，能源電力是經濟社會穩定運行的基礎保障，關係國計民生、千家萬戶。當前正處在迎峰度夏關鍵時刻，要進一步提高思想認識，以「時時放心不下」的責任感做好能源電力安全保供工作。

丁薛祥說，依照中央的部署要求，切實把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育中形成的學習、調研成果，轉化為解決能源保障難題、做好迎峰度夏能源電力安全保供工作的實際成效。

丁薛祥強調，要緊盯重點區域、重點時段、重點領域，加大電力保供力度，加強統一調度管理，堅決杜絕拉閘限電。著力保障能源電力穩定供給，持續抓好電煤保供穩價，提升發電能力，已投產機組應發盡發，加快在建機組投產進度。

丁薛祥表示，加強電力需求側管理，運用市場化方式引導各類用戶錯峰用電，確保民生及重要用戶用電不受影響。深入開展安全生產隱患排查治理，牢牢守住安全生產底線。壓緊壓實責任，落實落細工作，加強協調聯動，全力保障迎峰度夏能源電力供應安全穩定。

報導指出，丁薛祥前往華能監管中心瞭解企業能源生產保供情況，到國家電力調度控制中心瞭解電網調度運行、電力供應保障等情況。

　

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