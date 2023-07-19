小姑超愛偷吃！人妻冰箱放「1飲品」　隔天現世報來了

▲原PO在冰箱放排便飲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

如果有人一直偷吃、偷用你的東西，會怎麼解決呢？一名人妻透露，平時如果有好的東西，自己的個性都很樂於分享，不過最近發現小姑會偷用她的東西，還很愛偷吃，被發現時卻不以為意，讓她看了很生氣。不過最近小姑又偷喝她的東西，這次卻踢到鐵板，隔天下場超級慘，讓她直呼「好爽！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己的個性並不小氣，很願意分享好的東西，但最討厭的是，對方沒有先詢問就直接拿去使用。她隨即點名自家小姑，透露因為她皮膚很敏感，所以使用的物品都要特別挑牌子，價格相對也比較高，不過某次她發現乳液使用速度很快，結果就被她抓到是小姑在偷用，對方還說「這麼貴，我捨不得買啦」。

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不只保養品，就連她放在冰箱的食物也會莫名其妙消失，有一次她買了一組哈根達斯，想說晚上看劇的時候再享受。沒想到等到晚上打開冰箱，才發現少了一個，驚覺是小姑偷吃的，只好再次提醒，「如果要吃要先跟我說」。不過小姑仍舊講不聽，馬上就得到現世報！

▲小姑狂跑廁所。（示意圖／記者李佳蓉攝）



原PO透露，有一次她泡了一杯排便飲冰在冰箱，準備在睡前喝下，之後打開冰箱，果然又被喝掉了。結果隔天小姑狂跑廁所，「這下直接不打自招，看她拉很慘的樣子覺得很爽」。可是小姑擅自偷走她的物品，還是讓她覺得很生氣，不知道該使用什麼方法阻止對方。

文章曝光後，網友紛紛建議「分開住，不然會越來越嚴重的」、「這麼不要臉，不分開住沒完沒了」、「我會嚴肅的再次說明警告，醜話說前頭，再來一次就報警不會客氣」、「像這種事我就會直接跟老公要錢賠我，不值得因為這樣而生氣」、「跟她說賠錢，要以竊盜賠法偷1賠100，這樣就不會有下次，且不管誰出來說話都不要理，誰說話當公親就叫誰拿錢出來，之後絕對沒人護短」、「房間門不能鎖起來嗎？鎖起來看她怎麼進去」。