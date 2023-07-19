買酒極樂摩鐵！人妻嬌喊救命…工程師：會更大力　綠帽夫怒告

▲新北一人夫發現妻子偷吃工程師，還同遊日本5天4夜。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫發現妻子偷吃工程師，兩人互傳諸多鹹濕對話，小王不僅嘿嘿笑表示「我明天要X死妳」、「讓妳知道我有多MAN」，還自信傳送下體照給人妻欣賞，兩人更一起前往日本遊玩，讓人夫怒告小王求償70萬元。新北地院審理，判小王侵害配偶權，應賠償40萬元，全案還可上訴。

人夫主張，他和妻子結婚8年，育有兩名子女，原本家庭幸福美滿。去年7月間他使用電腦，無意中發現妻子偷吃小王的證據，兩人不僅對話鹹濕、外出約會並發生性行為，還在2016年到日本共遊5天4夜，拍攝小王在旅館僅用枕頭遮住下體的照片，這些行為都侵害他配偶權，他要求償70萬元。

小王辯稱，2016年發生的事早超過法律消滅時效，而且根據人夫舉證，頂多證明他有調戲或騷擾人妻，不能證明他們有男女交往，LINE對話紀錄僅是他思想的表達，無法證明兩人逾越男女分際。

法官查看兩人訊息，小王對人妻說「我本身不是跟(個)一定要做愛的人，但是就是想跟妳做愛」、「我明天要X死妳」、「讓妳知道我有多MAN」，人妻回稱「我要叫救命」，小王則笑說「嘿嘿嘿」、「那我會X的更大力」，人妻也欣然同意說「好啊」，小王又更興奮回「那來吃雞雞」等語。前年1月兩人又討論車輛送修，沒車怎麼去汽車旅館，同年5月小王又說「上次跟妳吃飯，發現妳的胸好像變大了」、「什麼時候讓我抓看看」，人妻則嬌嗔「色北北」，同月小王又淫笑表示「放假在家」、「可以車震，嘿嘿嘿嘿」，直到去年7月，兩人還在討論約捷運見面，買酒去旅館喝等行程，小王也傳送自己的「大雕照」給人妻。

法官認為，小王侵害配偶權屬實，審酌小王為工程師，月收入12萬元，判他要賠人夫40萬元。全案還可上訴。