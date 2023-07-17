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社會 社會焦點 保障人權

嫌妻「沒子宮不算女人」　他偷吃陪唱妹17年癌逝...正宮反擊了

▲▼正妹、妹子、美女、害羞、性感、床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲丈夫外遇陪唱小姐17年，正宮等到他癌逝後向小三提告求償。（示意圖，非本案當事人／pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名卡拉OK店的張姓老闆公然外遇店內陪唱小姐，2人不僅同居，還向鄰居大肆宣揚妻子「子宮拿掉不是正常女人」，17年後張男因肝癌離世，正宮下定決心提告侵害配偶權，橋頭地院判決小三須賠償40萬元給正宮。小三再上訴，二審法官認為正宮因時效消滅，僅能對小三求償2019年12月後共14個月的侵害行為，改判小三要賠20萬元。全案定讞。

張男妻子小花（化名）指控，與丈夫自1982年結婚，育有3名子女，2004年夫妻倆一起開了卡拉OK店，一段時間後卻發現丈夫與店內的陪唱小姐有染，2人多次在店內做出親密舉動，完全不顧他人眼光。

當時小花哭求丈夫回歸家庭，但他深陷戀情之中，還聽從小三的話搬出家裡，和她同居。這段長達17年的不倫戀，直到2021年張男因肝癌離世才終結，正宮也決定向破壞家庭的小三提告，求償100萬元。

小三辯稱，與張男因合作經營製茶生意才會同居，並非交往而同居，期間2人也都分房睡覺，未逾越男女一般交友之分界，因張男癌末體衰，才偶爾叫她協助穿衣服；另主張小花指控之侵害行為已逾10年請求權。

不過，小花的3名子女出面做證，過去在卡拉OK店裡，經常看到父親和對方黏在一起，也完全不忌諱孩子與外人知道，甚至曾向鄰居說「老婆子宮拿掉不是正常女人，所以可以正當和小三交往」。後來父親有酗酒陋習，經常跑回家裡打人，恐嚇媽媽不要管太多，不然就讓她「死得很難看」。另有張男同鄉跟負責處理張男與小三車禍理賠的保險員提到，他們互動跟一般情侶沒兩樣。

法官採信證人證詞，認定小三確實張男與小花的婚姻，針對是否已超過10年請求權時效，由於時效應自行為終了時起算，也就是到2021年張男病逝後10年內皆可提告，因此判決小三賠償40萬元為適當。

小三再上訴到高雄高分院，法官認為，小花能求償的時間為2019年12月8到2021年2月，約14個月，更早前的侵害行為因時效消滅，不列入考量，小三賠40萬太多，改判20萬元。全案定讞。

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