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社會 社會焦點 保障人權

偷吃失戀女激戰30多次！人夫怒被「當砲友」　體力不支分手了

▲桃園市陳姓男子2021年6月至年底期間，偷拍女友洗澡與睡覺照片，女友察覺後一怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台北人夫偷吃小三，因被妻子發現，又覺得小三索討無度讓他「體力不支」而分手。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導　

台北一名人夫追求失戀女子當小三，兩人相約金山洗溫泉時，發生關係並進而交往。而後姦情曝光，妻子對小三求償百萬，人夫也出庭證稱，他和小三交往約半年，發生關係至少30次以上，最後會和小三分手，除了因為被妻子發現，也因為和小三上床的頻率和次數過多，讓他感到「體力不支」。台北地院審理，認為小三侵害配偶權，應賠償正宮10萬元。

正宮主張，丈夫和小三於前年11月到去年4月間交往親密，兩人除傳訊互說「愛你」外，丈夫甚至要求小三說「我想用視訊看著妳，射出來」、「可以佔用妳幾分鐘嗎！起床後硬到現在，不用出聲音，只想看著妳的身體就行了」，而小三也回覆「那你要看我什麼」並無拒絕，兩人還多次發生性行為，讓她發現後精神大受打擊，要向小三求償100萬元。

全案審理時，小三則表示，人夫曾在鍋貼店打工，而她與鍋貼店老闆是朋友，間接認識人夫。而後人夫知道她和男友分手，竟以自殺相逼要她答應追求，所以她才在通訊軟體上被動回應人夫，兩人根本沒有私下見面，更沒發生性行為。

人夫則證稱，小三和鍋貼店老闆的兒子分手後，會向他打探前男友的消息，兩人才開始聊天。直到前年11月底的深夜11點多，小三說她心情不好，他便開車載小三出門散心，到了金山萬里附近，小三提議要洗溫泉，兩人就在那裡發生性行為。

人夫表示，而後他發現小三和其他男人聊性話題，憤而傳訊說「妳把我當砲友......我用心居然妳用砲友的方式來對待，妳給我記住」等語。但最後分手是因為他體力不支，每次送小三上補習班時，小三就會約他去摩鐵，讓他覺得「次數及頻率過多了」，直到有次他又和小三上摩鐵，裸上身接了女兒的視訊電話，女兒可能有向母親告狀，所以妻子之後拿走他的手機查看，發現他和小三的姦情。

人夫指出，姦情曝光後，他和小三還去過1次旅館，兩人從洗溫泉到去年4、5月交往期間，應該發生30次以上的性行為，地點包含摩鐵、汽車後座、小三家。

法官認為，人夫提出的GOOGLE MAP到訪紀錄，與他和小三的對話紀錄大致相符，證明在人夫婚姻期間，兩人發生多次性行為，已侵害正宮配偶權，判小三應賠償正宮10萬元。全案還可上訴。

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