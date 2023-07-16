老公衣櫃藏女工讀生內衣！妻怒告「法律不管感情」敗訴　上訴逆轉了

▲人夫趁妻子離家2個月偷吃女工讀，二審逆轉要人夫和小三賠償20萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

一名人妻控訴丈夫外遇，不僅將小三帶回住處，還陪對方前往婦產科就診，甚至在手術重要關係人欄位寫上「男朋友」，氣得向兩人提告侵害配偶權，求償84萬元。不過澎湖地院審理，法官罕見認為「感情的事不歸法律管」，就算外遇是事實也不該交由法律定奪，判人妻敗訴。案經上訴到高雄高分院，逆轉判人夫和小三得連帶賠償20萬元。全案定讞。

人妻主張，她與丈夫阿勇（化名）在2020年10月初吵架鬧離婚，決定帶著孩子搬到澎湖住，2個月後返回住處，卻發現阿勇衣櫃裡有其他女性的內衣物，找人跟蹤下才發現丈夫與公司的女工讀生有染，兩人不僅如同小情侶般參加公司、朋友聚餐，也會勾著小手在夜市逛街。

去年3月還發現，阿勇陪同小三到婦產科就診，並於9月前往醫院進行手術時，小三住院期間的主要照顧者為「男朋友」、病人重要關係（決策人）欄位也寫著「男朋友阿勇」，可見兩人確實有外遇，提出多張兩人的幽會照向法院求償84萬元。

全案審理時，阿勇和小三都否認偷吃。一審法官引用《靈魂不歸法律管─給現代公民的第一堂法律思辨課》的書中內容，「愛情是一個『人只能給而不能要的東西』，如果背叛者真的是狼心狗肺或瞎了眼睛，那也是背叛者自己必須去面對的事情。」強調法律無法要求阿勇結婚後仍要持續愛著妻子，最多只能站在照顧小孩及家庭的立場，要求夫妻分擔家庭生活費用、互負扶養義務，並重申「感情的事不歸法律管」。

一審法官認為，「配偶權」的核心精神為「性與感情、精神、行為等親密關係之獨占、使用權」，等於將配偶物化，違反憲法的人性尊嚴保障，且根據近年的同婚、通姦除罪等釋憲內容，可知我國憲法轉為重視配偶雙方平等、自主之「個人」性自主決定權，既然我國相關法律中並無謂配偶權概念，加上人妻無法證明權利遭侵害，因此判她敗訴，阿勇與小三免賠。

人妻不服判決，再上訴到高雄高分院，並提出人夫和小三同遊澎湖、睡同一旅館的證據。

二審法官指出，婚外情被除罪化，是因若以刑罰制裁，會違反比例原則，但並未否認婚姻制度下配偶忠誠義務的存在，配偶權仍受法律保護，婚姻制度之人如果有「不受制約的性自主決定權」，等於將婚姻制度連根拔除。而人夫和小三單獨出遊，且相處時挽臂、摟腰，互動親暱形同情侶，已侵害配偶權，判人夫和小三應連帶賠償20萬元。全案定讞。