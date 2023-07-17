偷吃牙醫生女「月拿11萬生活費+名車豪宅」　牙助小三判賠2百萬



▲台北牙醫偷吃牙助小三，還和她生下女兒。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名牙醫偷吃助理生下女兒後，提供名車、名宅和小三另築愛巢，除每個月給她8萬元生活費外，又花3萬元請人到她家幫忙，讓母女倆生活的相當舒適，不過正宮發現後痛苦不已，怒告小三求償500萬。台北地院審理，認為小三侵害配偶權事證明確，應賠償200萬元。

正宮主張，丈夫開設牙醫診所，雇用小三擔任牙醫助理，小三卻利用職便和丈夫交往多年，還為他生下1個女兒，要求他提供名車、名宅給母女倆使用。小三不僅和丈夫周遊國外城市，丈夫也常前往小三住處，兩人互動宛如夫妻一般，讓她得知後非常痛苦，要向小三求償500萬元。

全案審理時，小三辯稱因為工作，才和人夫出差診療，並不是出國玩或做一些苟且之事。她是靠家人援助照料女兒，人夫從去年底才開始負扶養責任，她並沒有像正宮說的接受人夫餽贈。

但牙醫出庭證稱，法律上真正領養孩子是去年底，但他每個月都有給小三8萬元、另外出3萬請人到家裡照顧幫忙，他還反問「這是我的小孩，如果我不負擔費用，我還是人嗎？」，相當理直氣壯。

法官認為，小三和人夫發生性行為、懷孕產子，至今仍交往密切，已破壞正宮家庭，審酌小三每月拿8萬元生活費等情，判她要賠正宮2百萬，全案還可上訴。