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社會 社會焦點 保障人權

28歲女台南火車站驚魂！搭電梯險遭夾　還被人持枴杖一路追打

記者林悅／台南報導

28歲查姓女子向市警一分局報案，指控在台南火車站地下道遭1名長者持拐杖打臉與身體，對方還作勢掐她脖子，還一路追打到馬路，令她相當害怕，台南市警一分局指出，被害人持驗傷單提告，警方已受理調閱監視器影像，追查涉案長者身分追查偵辦中。

▲楊姓女子指控在台南火車站地下道，遭1名穿黃衣的長者持枴杖打傷，並持驗傷單向市警一分局提出傷害告訴。（圖／民眾提供，下同）

▲楊姓女子指控在台南火車站地下道，遭1名穿黃衣的長者持枴杖打傷，並持驗傷單向市警一分局提出傷害告訴。（圖／民眾提供，下同）

▲楊姓女子指控在台南火車站地下道，遭1名穿黃衣的長者持枴杖打傷，並持驗傷單向市警一分局提出傷害告訴。（圖／民眾提供，下同）

據了解，28歲查姓女子向市警一分局指控，7月17日下午3時許，她搭乘莒光號列車在台南火車站下車，她要進電梯時，差點被電梯門夾到，她與當時在電梯內其中1名穿黃衣老先生，在台南火車站地下道發生口角爭執，她只是提醒對方：「關門時要注意有沒有人」，卻被對方拿拐杖打傷臉及身體，對方並作勢掐她脖子，連她人已走到馬路口，對方還繼續追打，令她十分害怕。楊女除已驗傷前往市警一分局東寧派出所報案，控告該名長者涉傷害罪嫌外，並呼籲現場多位目擊證人能幫忙提供證詞和照片協助。

市警一分局東寧派出所長胡宜智說，有關該名女子報案在台南火車站前地下道遭1名長者持拐杖打傷一事，警方已受理並調閱現場監視器影像，進一步查明長者身分以積極追查偵辦。警方也呼籲民眾，如遇有爭執糾紛應保持理性、冷靜，並撥打110電話通報警方到場處理，以避免衝突擴大發生傷害。

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