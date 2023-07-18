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台南新營區停車收費8月1日上路　首發8路段705格位

▲台南市新營區8月1日起實施停車收費，首發8路段392席及1處路外停車場313席，以提高停車位周轉率，並改善違停及占用狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營區8月1日起實施停車收費，首發8路段392席及1處路外停車場313席，以提高停車位周轉率，並改善違停及占用狀況。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新營區綠都心及新營火車站周邊有多處金融商圈、行政中心及大眾運輸等重要節點，地方反映停車位一位難求，交通局為改善停車秩序，8月1日起實施停車收費，首發8路段392席及1處路外停車場313席，以提高停車位周轉率，並改善違停及占用狀況。

交通局表示，為提高停車格位周轉率，收費的路邊停車格均已完成智慧化，市民朋友使用台南好停APP即可查詢即時格位最新資訊，減少找尋停車格的繞駛時間。

交通局局長王銘德表示，為瞭解新營區民眾停車特性及使用狀況，去年底首度在溪北地區建置地磁設備掌握重點停車熱區狀況，透過大數據分析觀察，包含民治路（東興路－健康路）、三民路（火車站－民權路）、中山路（火車站－新營交通台）、中正路（新營圓環－長榮路）、大同路（火車站－民治路）、開元路（火車站－東山路）、綠川北街（民治路－中正路）、綠川路（民治路－大同路）等８路段車輛久停狀況達近7成，確實有長期占用、周轉率低及停車秩序不佳等現象，經辦理地方說明會妥善溝通共識，8月1日起將於前述路段優先實施停車收費，期以改善當地停車問題，落實使用者付費精神，並將依照地方實際停車行為滾動檢討調整收費範圍。

交通局長王銘德指出，導入智慧化設備後經數據分析顯示，新營地區重點熱區停車需求集中在金融服務、生活商圈消費及公務洽辦時段，部分則為大眾運輸轉乘的停車需求，故因地制宜依停車特性規劃新營地區收費時段為每日8時至20時，汽車計時收費每小時20元，變換格位則重新開單計費。此外，為減輕實施初期衝擊，至2023年底前將提供第一小時免費措施，期能循序漸進逐步建立民眾養成良好停車習慣與使用者付費觀念。

另為服務綠都心周邊停車使用需求，市府秘書處業規劃市府民治市政中心路外停車場（共4區313席）同步於8月1日開放停車收費管理，以有效利用周邊有限的公共停車格位資源，避免遭人長期佔用，保障民眾停車權益及維護公共利益。

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