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大陸 大陸焦點 特派現場

韓國最高嚴懲10年！大陸公民賣「去痛片」又被抓　

▲▼藥丸、藥品、死亡、生病 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲韓國禁止中國公民攜帶「去痛片」入境，最高罰10年以下有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

韓國禁止中國大陸公民通過社交平台販賣「去痛片」（解熱鎮痛），近期又有人韓國警方逮捕。中國駐釜山總領館發布消息提醒，韓國政府把「去痛片」定義為違禁品，有關行為涉嫌違反韓《毒品類管理相關法律》，最高可處10年以下有期徒刑，或罰款240萬台幣。

中駐釜山總領館消息指出，「去痛片」含有精神類藥物成分苯巴比妥，依韓國法律屬於違禁品，持有、買賣、服用者可處10年以下有期徒刑或1億韓元，約合人民幣55萬元以下罰款（折合240萬台幣）。

消息提醒，領區廣大中國公民注意遵守韓國法律，入境前瞭解韓國海關藥品管理規定，不要攜帶、郵寄、銷售、購買「去痛片，也不要攜帶複方甘草片及含氟苯丙胺（Fenfluramine）、安非拉酮（Amfepramone）等成分的減肥藥入境。

根據網站《留韓規劃帝》攻略也介紹，韓國食品藥品安全處（MFDS）發佈通知，從2023年1月1日起，入境韓國禁止攜帶部分藥品，包括鎮痛藥、催眠藥、精神科藥品、睡眠藥等，共計101種。該政策旨在控制非法藥品進入韓國，並保障韓國公眾的健康安全。

陸媒報導也指出，韓國警方先前已經多次打擊位於韓國中國街的食品超市，近期開展嚴查網路賣藥、入境攜藥、私人擺攤賣藥。

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