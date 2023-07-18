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社會 社會焦點 保障人權

台南養生館暗藏春色「壁畫是暗門」　警連破3層門...終破淫窟

記者林悅／台南報導

台南市警五分局專案小組，17日晚上6時許，持搜索票查緝北區某養生會館內從事性交易，警方連破三層暗門發現多間包廂，查獲孫姓負責人、工作人員及服務小姐、男客共8人，偵訊後將全案依妨害風化、社維法等罪嫌送辦裁罰。

▲台南市警五分局專案小組，17日晚上持搜索票查獲北區某養生會館內從事性交易，警方查獲孫姓負責人、工作人員及服務小姐、男客共8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局專案小組，17日晚上持搜索票查獲北區某養生會館內從事性交易，警方查獲孫姓負責人、工作人員及服務小姐、男客共8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局指出，警方接獲民眾檢舉，位於北區大興街1家養生會館，標榜美容Spa舒壓服務，實則從事半、全套色情按摩。經警方多日偵查，彙整相關事證向台南地院聲請搜索票獲准。專案小組於17日晚上6時許，發現該店男客絡繹不絕，即持搜索票進入店內執行搜索。

▲台南市警五分局專案小組，17日晚上持搜索票查獲北區某養生會館內從事性交易，警方查獲孫姓負責人、工作人員及服務小姐、男客共8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經研判某間包廂牆壁上壁畫似為「暗門」，由於櫃檯人員不願配合開啟，警方即使用強制力破門進入，果然發現裡面尚有數間包廂深藏其中，其中1間包廂緊鎖且內有細碎的談話聲，警方多次要求開門搜查遭拒，立即使用工具破門而入，包廂內1對男女神色緊繃的看著進門員警不知所措，按摩床上留有疑似沾有精液的毛巾。

經專案小組仔細搜查，又發現有一間儲藏室的牆壁亦為暗門，用力推開後，又見數間包廂隱藏在內，且留有1名客人在包廂內等候，疑似要規避警方查緝。查緝過程中，1名男客不斷請求員警加快偵辦速度，深怕無法向在家等候用餐的老婆交代行蹤，令警方感到無奈。

▲台南市警五分局專案小組，17日晚上持搜索票查獲北區某養生會館內從事性交易，警方查獲孫姓負責人、工作人員及服務小姐、男客共8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方逐一清查後，發現該場所確實有提供半套色情按摩，60分鐘1800元，且養生館與隔鄰透天厝共4棟，內部是打通的，分隔不同包廂，外表看不出來。現場查扣營業所得、監視器主機鏡頭、暗門遙控器、保險套及潤滑油等相關證物，帶回孫姓負責人、員工各1名及服務小姐及男客各3名，全案偵訊後將男客及女按摩師依違反社會秩序維護法裁罰，另50歲孫姓負責人及45歲吳姓工作人員依妨害風化罪嫌送辦。

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