　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

10年前結緣！許淑華重遊浙江富陽　見證公望兩岸圓緣園落成

▲南投縣長許淑華睽違10年再訪中國大陸杭州市富陽區公望園區，樂見台灣青創基地紮根有成。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華睽違10年再訪中國大陸杭州市富陽區公望園區，樂見台灣青創基地紮根有成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華率團赴陸參加兩湖論壇，並參觀浙江富陽區的「公望文化園區」；南投縣政府指出，許淑華10年前任南投市長時就與富陽區（時為富陽市）締結友好城市，而以元代名畫家黃公望為名的「公望兩岸圓緣園」文創園區基地，目前由來自南投的業者林佳燕營運，睽違10年之久再度造訪，別具意義。

許淑華18日在「公望富春」文化週的開幕活動致詞後，參觀「公望兩岸圓緣園」文創園區基地：包括台灣藝術家的工作室、台灣青年創業的飾品店及服飾店、音樂吧、茶堂，也與創業台商面對面熱絡交流，還遇到來自南投的青年，連同南投市長張嘉哲一起歡喜合照。

▲南投縣長許淑華睽違10年再訪中國大陸杭州市富陽區公望園區，樂見台灣青創基地紮根有成。（圖／南投縣政府提供）

許淑華受訪時表示，黃公望大師的《富春山居圖》分藏兩岸的〈剩山圖〉和〈無用師卷〉，2011年於台北故宮合璧展出12年、也是她和富陽市結緣10年後的今日，大師隱居的富陽區公望村設立了「公望兩岸圓緣園」文創園區基地，她有幸見證整體富陽的進步，與用心擴大打造兩岸文化經貿交流的青創基地；南投縣未來不僅會深化過去與富陽對接的緊密交流基礎，更會在教育交流等各方面繼續發展，相信一定能對兩岸青年的學習成長有很大幫助。

▲南投縣長許淑華睽違10年再訪中國大陸杭州市富陽區公望園區，樂見台灣青創基地紮根有成。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也開心秀出剛戴上的項鍊，直說這是台灣青年在公望園區創意設計的文創產品，也很高興「公望兩岸圓緣圓」能成為台灣青年在大陸創業發展的重要基地，希望兩岸青年能夠多多交流，並有更多台灣青年可以前來創業；她昨天和在基地發展的青年台商雙向溝通，除聽取他們在投資等多元的需求，透過這個基地提供的資源支持，讓兩岸彼此獲益。

▲南投縣長許淑華睽違10年再訪中國大陸杭州市富陽區公望園區，樂見台灣青創基地紮根有成。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，兩湖論壇持續穩定擴大兩岸的文化經貿交流，這次南投縣各級農會已簽約多達10億元的農業訂單，包括在杭州與兩企業各簽2億元，以及湖州、寧波還會再簽6億元，希望進入後疫時期，兩岸開啟更緊密的旅遊合作，包括經貿文化等各方面的交流發展，共創雙贏。

ET快訊
老婆涉賄選！　議員被判當選無效
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

阻絕登革熱　台東縣正式啟動「孳生源清除日」

戒癮者為康復努力！重返社會常陷孤獨與疏離　支持陪伴是關鍵

台南運將警員攜手接力　助臨盆孕婦7分鐘到醫院...母子均安

台南地院為便利民眾洽公　向台南市政府爭取設立YouBike 租賃站

花蓮購物節開放登錄！消費滿百可抽獎　逾千特約店家參與回饋

全國技能競賽公東高工成績亮麗　1金1銅3優勝2佳作

10年前結緣！許淑華重遊浙江富陽　見證公望兩岸圓緣園落成

墾丁國家公園《燈塔：生命與舞》　舞蹈家簡佩如feat.雕塑家康木祥

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

阻絕登革熱　台東縣正式啟動「孳生源清除日」

戒癮者為康復努力！重返社會常陷孤獨與疏離　支持陪伴是關鍵

台南運將警員攜手接力　助臨盆孕婦7分鐘到醫院...母子均安

台南地院為便利民眾洽公　向台南市政府爭取設立YouBike 租賃站

花蓮購物節開放登錄！消費滿百可抽獎　逾千特約店家參與回饋

全國技能競賽公東高工成績亮麗　1金1銅3優勝2佳作

10年前結緣！許淑華重遊浙江富陽　見證公望兩岸圓緣園落成

墾丁國家公園《燈塔：生命與舞》　舞蹈家簡佩如feat.雕塑家康木祥

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

15歲少女遭朋友性侵放火　全裸扔鐵軌上「一大塊皮膚掉落」身亡

伊萊克斯推1.9公斤輕量濕拖吸塵器　「拖地布免手洗」重點是外型很美

男送貨遇斑鳩降落雨刷上　趕不走！載牠兜風3分鐘

地方熱門新聞

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

迎接世客博　青埔四大建設陸續完工

新北提前完成24組抽水機組更新

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

婦人心臟病突發求救卻報錯地址

南警埋伏查獲白牌車取簿手

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

男久坐農會不走　內埔警出奇招奏效

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

瘤野螟現蹤　高雄農改場籲農友加強防治

更多熱門

相關新聞

郭台銘投書提「一中各表」　沈富雄：顯現他已走投無路了

郭台銘投書提「一中各表」　沈富雄：顯現他已走投無路了

鴻海集團創辦人郭台銘日前在《華盛頓郵報》投書，主張台灣應通過「一中各表」的框架，直接與中國大陸進行合作與談判。對此，前立委沈富雄表示，如果將民進黨總統參選人賴清德與郭台銘兩人的投書內容做比較，賴清德至少還有四個支柱，但郭台銘現在說「一中各表」，這個推理美國不會贊成的，更直言「這封信顯現出郭董是走投無路了。」

浙江省委書記易煉紅與許淑華會面：願與南投進一步深化交流合作

浙江省委書記易煉紅與許淑華會面：願與南投進一步深化交流合作

「兩湖論壇」南投茶葉預計獲10.25億訂單

「兩湖論壇」南投茶葉預計獲10.25億訂單

馬英九喜迎陸生訪台　羅智強大讚：他才是兩岸和平的「定海神針」

馬英九喜迎陸生訪台　羅智強大讚：他才是兩岸和平的「定海神針」

許淑華訪陸團　首站抵杭州

許淑華訪陸團　首站抵杭州

關鍵字：

杭州富陽公望兩岸圓緣園黃公望富春山區圖青創基地兩岸

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面