10年前結緣！許淑華重遊浙江富陽　見證公望兩岸圓緣園落成

▲南投縣長許淑華睽違10年再訪中國大陸杭州市富陽區公望園區，樂見台灣青創基地紮根有成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華率團赴陸參加兩湖論壇，並參觀浙江富陽區的「公望文化園區」；南投縣政府指出，許淑華10年前任南投市長時就與富陽區（時為富陽市）締結友好城市，而以元代名畫家黃公望為名的「公望兩岸圓緣園」文創園區基地，目前由來自南投的業者林佳燕營運，睽違10年之久再度造訪，別具意義。

許淑華18日在「公望富春」文化週的開幕活動致詞後，參觀「公望兩岸圓緣園」文創園區基地：包括台灣藝術家的工作室、台灣青年創業的飾品店及服飾店、音樂吧、茶堂，也與創業台商面對面熱絡交流，還遇到來自南投的青年，連同南投市長張嘉哲一起歡喜合照。

許淑華受訪時表示，黃公望大師的《富春山居圖》分藏兩岸的〈剩山圖〉和〈無用師卷〉，2011年於台北故宮合璧展出12年、也是她和富陽市結緣10年後的今日，大師隱居的富陽區公望村設立了「公望兩岸圓緣園」文創園區基地，她有幸見證整體富陽的進步，與用心擴大打造兩岸文化經貿交流的青創基地；南投縣未來不僅會深化過去與富陽對接的緊密交流基礎，更會在教育交流等各方面繼續發展，相信一定能對兩岸青年的學習成長有很大幫助。

許淑華也開心秀出剛戴上的項鍊，直說這是台灣青年在公望園區創意設計的文創產品，也很高興「公望兩岸圓緣圓」能成為台灣青年在大陸創業發展的重要基地，希望兩岸青年能夠多多交流，並有更多台灣青年可以前來創業；她昨天和在基地發展的青年台商雙向溝通，除聽取他們在投資等多元的需求，透過這個基地提供的資源支持，讓兩岸彼此獲益。

許淑華說，兩湖論壇持續穩定擴大兩岸的文化經貿交流，這次南投縣各級農會已簽約多達10億元的農業訂單，包括在杭州與兩企業各簽2億元，以及湖州、寧波還會再簽6億元，希望進入後疫時期，兩岸開啟更緊密的旅遊合作，包括經貿文化等各方面的交流發展，共創雙贏。