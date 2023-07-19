郭台銘投書提「一中各表」　沈富雄：顯現他已走投無路了

▲郭台銘出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前在《華盛頓郵報》投書，主張台灣應通過「一中各表」的框架，直接與中國大陸進行合作與談判。對此，前立委沈富雄表示，如果將民進黨總統參選人賴清德與郭台銘兩人的投書內容做比較，賴清德至少還有四個支柱，但郭台銘現在說「一中各表」，這個推理美國不會贊成的，更直言「這封信顯現出郭董是走投無路了。」

沈富雄18日在節目《少康戰情室》中說，以郭台銘的財富，他所有美國大報都可以投一封書，錢不是問題，但這個時候，他的路卻是越走越窄了，因為國民黨終於看出來，「郭台銘走投無路了。」

沈富雄認為，郭台銘已經被國民黨看破，以前就是因為太寵郭台銘，所以郭才變得沒完沒了，人家民眾黨主席柯文哲起碼還努力了10年，當市長當了8年，雖然是一人政黨，但還是有模有樣，可郭台銘什麼都沒有，只是要來鬧而已。再者，郭台銘不是一生對政治有熱忱的人，他鬧完之後就走了，等四年之後再回來鬧。

沈富雄指出，若將賴清德與郭台銘兩人的投書內容做比較，賴清德至少還有四個支柱，起碼他的主張不超脫美國主張的範圍，但郭台銘現在說「一中各表」，美國對於所有兩岸言論，不管是文書還是法律政見，都是「一中」但沒有「各表」，現在郭台銘投書罵民進黨因為不理「各表」，所以兩岸兵凶戰危，這個推理美國不會贊成的，更直言，這封信顯現出，「郭董是走投無路了。」