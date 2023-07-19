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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合有機會？　沈富雄分析柯文哲談話：朱立倫要先處理他們

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲接受廣播節目專訪談到藍白合時表示。「再拖1、2個月，有時候真的水到渠成」，引來各界關注。前立委沈富雄分析，柯文哲之前的談話就可看出他的態度是看情勢再打算，因此國民黨主席朱立倫現在先不要想說要跟誰合，要先處理黃復興黨部，還有與之高度重疊的前高雄市長韓國瑜。

沈富雄在《少康戰情室》提到，以目前各方的支持度來看，棄保是不會乾淨的，最後民進黨的賴清德還是會當選，要讓賴清德落選就是藍白合。

沈富雄指出，　真的要合，對柯文哲來說，有副總統可以當總比沒有好，也許對民眾黨未來資願比較多，這個不排除，從柯文哲說話的意思就是他之後看情勢再打算，所以朱立倫現在先不要想說要跟誰合，「你先處理黃復興，還有跟黃復興高度重疊的韓國瑜，如果韓國瑜可以100％的挺侯友宜，黃復興也全力挺侯友宜，國民黨就有救了」。

對於藍白合，朱立倫日前受訪表示，2024為了中華民國、台灣好，一定要政黨輪替，讓做不好的民進黨、讓兩岸兵凶戰危的民進黨、讓大家過苦日子的民進黨，要能夠下台反省，這才是民主真諦。民眾黨、國民黨各政黨大家要一起努力，在立委的部份盡量讓席次越多越好，提名過程當中，如果造成結果可能損人不利己，可能造成自己人落敗，那就是要努力希望協調整合。

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