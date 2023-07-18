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三峽納涼季開跑！新北三寶度炎夏日　消暑茶點飲搶先嚐

▲三峽納涼季開跑 消暑茶點飲搶先嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲7月22日至8月22日歡迎來三峽打納涼。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三峽納涼三寶「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」是炎炎夏日的消暑聖品，三峽區農會於17日舉辦三峽納涼季開跑記者會，與新北市政府農業局長李玟共同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為本年度三峽納涼季活動暖場，邀請大家來三峽郊遊避暑，三峽農會與景文科技大學也在市府見證下簽定產學合作計畫，將共同開發茶創意料理。

農業局表示，三峽為新北市第二大行政區，三面環山西北一隅面向大漢溪河谷平原，良好的地理位置和適宜的氣候，孕育出許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV「碧螺春」、受女性歡迎的「蜜香紅茶」及大人小孩都為之瘋狂的「蜂蜜」，這些農特產品都是消暑聖品。

▲三峽納涼季開跑 消暑茶點飲搶先嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲歡迎來三峽品嚐滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV「碧螺春」。

每年夏天三峽農會舉辦三峽納涼季，本年度訂於7月22、23日於三峽臺北大學舉辦納涼季「chill三峽·打納涼！」，現場包含50攤茶筍蜜等三峽優質農特產農夫市集、納涼餐車、納涼微風音樂季，另外也集結三峽在地金海王婚宴會館、鼎上食府及東村餐飲店3家餐廳，最低8折優惠。

納涼微風音樂季邀請到知名藝人葉璦菱以及小朋友最愛MOMO家族，在主場活動也可品嚐的各式納涼農特產，自7月22日起為期1個月，農會也整合三峽在地12位小農聯名推出限定優惠最低可達8折，趕緊到鮮農直賣所訂購，歡迎大家趁著產季，來到三峽「打納涼」。

▲三峽納涼季開跑 消暑茶點飲搶先嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲青心柑仔奶茶包。

三峽區農會總幹事張永巨表示，三峽納涼三寶值得民眾親自來品嚐，尤其現在是綠竹筍產季，三峽綠竹筍口碑好可不是隨便講講的，今年全國8縣市(新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、台南)綠竹筍評鑑比賽，有機組冠軍朱柏榮來自三峽，是正港通過專家鑑定的優質好筍！

農業局長李玟表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、老街祖師廟，都是三峽這個城市的代名詞，今年主辦單位三峽農會特別用心，結合實體商店和網路共同促銷推廣，藉著手機就可以輕鬆玩透透，歡迎大家到三峽走走，悠遊好山好水，感受老街文化，並將這邊的農特產帶回去分享給親友，保證有面子不漏氣！

▲三峽納涼季開跑 消暑茶點飲搶先嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲碧螺春綠茶涼麵。

▲三峽納涼季開跑 消暑茶點飲搶先嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽梨仔筍。

▲三峽納涼季開跑 消暑茶點飲搶先嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽納涼季開跑 消暑茶點飲搶先嚐。（圖／新北市農業局提供）

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