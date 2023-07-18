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偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折　新北動保處急手術救回險截肢

▲偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折險截肢。（圖／新北市動保處提供）

▲偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折險截肢，新北動保處急手術救回一命。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市政府動保處動物救援中心日前接獲民眾通報，烏來區西羅岸路有隻小黃狗，疑似車禍受傷，左後腳血流不止、行動不便躺臥路邊，動保處救援人員接獲通報後立即開車前往搭救，先將動物送往夜間救傷醫院安置，經醫療中心胡茲雅獸醫師檢查後，發現小黃狗左後肢脛腓腿骨開放性骨折，小黃狗經過醫療中心獸醫師緊急實施手術後，目前已恢復健康，並由當地居民溫齊揚認養找到下一站幸福。

動保處獸醫師李建沛表示，因為小黃狗的腿部為開放性骨折，骨折處很容易引發感染，幸好小黃狗有緊急送醫及手術治療，才能保住後腳免除截肢的危機，另外一般犬隻小腿骨折看似復原簡單其實暗藏玄機，因為骨折處肌肉層較薄且靠近表皮，組織復原能力及防禦力較差很容易發生感染，影響後續復原時間，還好小黃狗體質不錯，雖然一度因傷口感染影響復原進度，最終在照護人員悉心照料下終於恢復健康並找到下一站幸福。

▲偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折險截肢。（圖／新北市動保處提供）

醫療中心動保員楊蟬薇表示，小黃狗（認養後取名阿邦狗）手術後食慾不佳，經常不吃東西若有所思縮在角落，後來找到通報人王麗美來看牠，牠才肯進食，但是食慾還是沒恢復正常，最後我們只好請通報人協助代養，將阿邦狗帶回去照顧並回報復原進度及定期回診，阿邦狗的腳才漸漸地回復健康。後續由當地居民溫齊揚辦理認養，溫齊揚表示看見阿邦狗在住家附近逗留一陣子，因家中也有飼養犬隻故會特別留意。

楊蟬薇說，某天聽聞家中長輩告知阿邦狗受傷，那時候流好多血我真怕阿邦狗就失去生命了，得知當天立即被動保處帶走治療，真的很感謝他們，還好有動保處的人員肯救牠，後續知道阿邦狗回來當地養傷，我們決定要好好照顧阿邦狗，並給他一個溫暖的家。

▲偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折險截肢。（圖／新北市動保處提供）

動保處長楊淑方表示，歡迎有計畫認養寵物的家庭，到各動物之家認養毛寶貝，目前動保處已加碼推出「認養1+1」好康方案，只要曾於新北市動物之家認養犬貓的飼主，成功推薦新的飼主認養，推薦人即可獲得多項超值好禮，有當年度多價混合疫苗（三合一、五合一或七合一）等免費預防注射，並可獲得外寄生蟲預防滴劑、寵物食品等贈品，歡迎民眾踴躍推薦認養人。

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