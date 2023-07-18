未兩段式左轉！新北騎士被撞飛　轎車90度翻覆撞樹…波及7車

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

今（18）日上午8時許，新北市三峽區復興路發生一起車禍事故，79歲林姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，從內線道直接左轉時撞上對向車道轎車，轎車撞翻林男後失控衝上人行道，波及7輛機車，林男受傷送醫，後續警方將依道路交通管理處罰條例開罰。

▲騎士未依規定兩段式左轉，遭對向轎車撞飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲轎車衝上人行道撞機車後翻覆。（圖／記者陳以昇翻攝）

影片中可看到，林男未依規定兩段式左轉，行駛在內側車道準備左轉，待對向車道車輛較少時起步，沒想到行駛途中被轎車迎面撞飛，轎車也因此失控衝撞停車格上的機車後，撞上路樹才停下。

▲停車格上7輛機車遭波及。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，47歲鄒男開車沿復興路往介壽路方向行駛，不慎與對向車道未依兩段式左轉的林男發生碰撞，接著失控撞上人行道上機車格所停放的7輛機車，林男受傷送土城長庚醫院治療，無生命危險。

▲林男未依兩段式左轉，遂依道路交通管理處罰條例第48條1項2款舉發。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，雙方當事人酒測值皆為0.00MG/L，並調閱周遭路口監視畫面進一步釐清肇事責任，因林男未依兩段式左轉，遂依道路交通管理處罰條例第48條1項2款舉發。