柯文哲稱「藍白合」再1、2個月會水到渠成　朱立倫：努力整合

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲今（18）日接受廣播專訪，透露有不少國民黨立委參選人實際上曾去找他，也稱會在藍綠55波的區域禮讓國民黨不提候選人。國民黨主席朱立倫今對此表示，民眾黨、國民黨要一起努力，盡量讓立委席次越多越好，提名結果如果損人不利己，就要努力協調整合。

柯文哲今接受廣播節目《千秋萬事》專訪，透露有不少國民黨立委參選人實際上曾去找他，並稱現在與國民黨合作，就是在藍綠55波的區域禮讓國民黨不提候選人，因為一旦提出候選人，「國民黨就掛了」。朱立倫今出席台北市商業總會及開元聯誼會所成立的挺侯後援會，事前接受媒體聯訪，被問到柯文哲透露不少國民黨立委參選人曾去找他，未來該如何藍白合？

朱立倫答，2024為了中華民國、台灣好，一定要政黨輪替，讓做不好的民進黨、讓兩岸兵凶戰危的民進黨、讓大家過苦日子的民進黨，要能夠下台反省，這才是民主真諦。朱表示，民眾黨、國民黨各政黨大家要一起努力，在立委的部份盡量讓席次越多越好，提名過程當中，如果造成結果可能損人不利己，可能造成自己人落敗，那就是要努力希望協調整合。

朱立倫也說，大家有一些共同理念，為了中華民國台灣好，一定要政黨輪替，才能讓台灣人民過好日子，這是一起努力的目標。朱強調，大家都在努力當中，一步一腳印，立委選區好好溝通協調，選民也希望政黨輪替、台灣更好，這是共同的目標。