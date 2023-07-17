im.B第4波拍賣明登場！愛馬仕皮件「神秘符號」解析

▲「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金25億餘元，明（18日）將進行第4波競價拍賣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

想買甜甜價Hermès手刀準備好！im.B平台詐欺吸金25億，為將不法所得還給被害人，士林執行署明（18日）將競價拍賣主嫌曾國緯與女友張淑芬擁的愛馬仕皮件及名家藝術品共計12件，但此次拍賣訂有底價，由應買人得到場喊價競標。

士林分署指出明天（18日）下午3時許，將舉行「im Buying精品及名家藝術品拍賣會」此次有愛馬仕皮帶4條及藝術品2件，再加碼愛馬仕皮帶1條、皮夾3件及戒指2只總計12件。

特別的是，其中4條皮帶及皮夾1件有愛馬仕特有鱷魚皮的倒V符號「＾」、方塊符號「□」，皮夾1件為帶有圓形狀的斑點的鴕鳥皮。而喜好愛馬仕的行家就知道，愛馬仕鱷魚皮包裡最值錢的絕非「灣鱷皮」莫屬，在Logo旁會有個倒V符號「＾」；方塊符號「□」則是美洲鱷皮。

▲愛馬仕經典鱷魚皮銀釦KELLY長夾。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另外2件雕塑藝術品為雕塑名家高孝午2017年《再生》雕塑系列作品，獲高孝午藝術工作室於今年補發出品證書，作品為1件1證，「再生-鹿」編號為7/8，「再生-蝴蝶」編號為1/30，上載為編號限量發行。

▲雕塑名家高孝午作品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

無論是想增值收藏或是喜好名牌精品、名家藝術品的朋友們，明（18日）下午2時30分開放登記，登記截止時間為下午3時，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，下午3時起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金，請有興趣參與競標的民眾注意。