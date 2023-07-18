腳趾鑽椅縫襲臀前座女2次　公車噁男下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

41歲鄭姓男子有多項前科，2022年2月間搭乘公車時，竟赤腳伸進前方座位椅背與椅墊之間的縫隙，用腳趾襲臀前座女乘客2次得逞。由於鄭男沒有履行和解條件，新北地院法官審理後，依違反《性騷擾防治法》判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

▲鄭男用腳趾襲臀前座女乘客。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，鄭男先前因為施用毒品案件，在2019年間被新北地院判處6個月有期徒刑確定，後來同樣又因為毒品案件，再被判刑5個月，合併應執行刑期為9個月，直到2020年12月底才執行完畢；但他當時還有另案拘役、罰金易服勞役的部分尚未完成，所以直到2021年3月才獲准出監。

然而，前科累累的鄭男仍不知悔改，2022年2月22日晚間7時許搭乘公車時，竟基於性騷擾意圖，赤腳伸進前方座位的椅背和椅墊之間，並用腳趾碰觸前座女乘客的臀部2次。女乘客不滿遭到性騷擾，憤而報警處理並提告。

新北地院法官認為，鄭男的行為侵犯女乘客的身體隱私，欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，造成受害者心理不安全感，也對社會治安產生不良影響，雖然事後達成和解，卻沒有履行和解條件，隨後便入監服刑，考量到他過去除了毒品案件之外，也曾因性騷擾案件兩度被判刑，最終依違反《性騷擾防治法》判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。