台東縣府推身障職訓　8位學員合格就業全壘打

▲身障職訓8名學員全數獲得實習飯店—台東南豐鐵花棧留任給予就業機會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



觀光為台東縣重要的發展產業，近3年因受疫情影響，產業遭受嚴重影響，身心障礙者更是難以求職，隨疫情趨緩，各項防疫措施解封後，台東縣觀光產業逐漸復甦，求職與求才數量激增。112年度縣府特別規劃舉辦身心障礙者職業訓練—環境清潔暨房務整理班，有8名學員參訓且全數獲得實習飯店—台東南豐鐵花棧留任給予就業機會，縣府社會處長陳淑蘭18日前往飯店向學員鼓勵及恭賀。

台東縣政府表示，此次環境清潔暨房務整理班由社團法人台東縣原住民藝能美學教育推廣協會承辦，經由扎實的訓練與傑出的表現，全數學員於培訓期間可獲得業者留用，結訓後立即就業，創下開辦有史以來的新紀錄，滿分全壘打，成果值得肯定。





社會處長陳淑蘭則指出，112年度縣府特別規劃辦理身心障礙者職業訓練—環境清潔暨房務整理班，自5月2日起開訓，課程包含學科、術科及飯店實習等三大領域，訓練時數合計360小時，這次8名學員全數獲得業者預約之後就業，是業者、身心障礙者與公部門三方間的完美合作，也是一次難得的紀錄，除了感謝授課講師耐心指導外，也特別謝謝實習飯店—台東南豐鐵花棧給予參訓學員這麼好的訓練場所，並於訓後全數給予所有學員就業機會。

陳淑蘭進一步說明，每年縣府開設近20班職業訓練班，包含中式餐飲、西式烘培、西式餐飲、電腦資訊、美甲美容、餐飲服務、水電技術、新住民專班、中高齡專班、環境清潔、麵食管理、新娘秘書、飲料調製等職訓技能考照班，種類繁多，為了提升縣內民眾的就業率，參與學員於完成訓練課程後，縣府皆會安排就業輔導及就業徵才等訓後就業輔導機制，讓學員不只專業，後續更能學以致用，在就業之路上更加順利。