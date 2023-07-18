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第四屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽　7／18開幕式

▲▼ 第四屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽，於18日舉行開幕式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲第四屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽，於18日舉行開幕式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為提倡青少年暑假從事正當休閒活動，帶動運動風氣，台東地方檢察署及台東縣警察局結合豐田國中，自3日起至20日舉辦「第四屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽」，賽事分為高男組5組，在縣立體育館等場地進行，並於18日舉行開幕式，由縣長饒慶鈴開球後展開各組激烈競賽。

饒慶鈴提到，台東縣警察局與台東縣立豐田國中共同承辦「豐中盃」暨青春專案全國籃球錦標賽已有10年，為將該賽事打造成全國性籃球比賽的規模及精緻性，在團隊協力用心經營下，於109年將名稱改為具有台東意象之「沙城盃」並擴大舉辦成為全國性籃球賽。

台東縣警察局表示，今年賽程與往年稍有差異，為落實提倡青少年從事正當休閒及娛樂活動，培養運動健身習慣，參加選手限於學生，特將社會組改為國小組，分為高男組、國男甲組、國男乙組、國女組及國小組等5個組別，共計48隊700位球員參加，分別在台東縣立體育館及台東高中、新生國中、豐田國中等學校體育館舉行。

另為配合開幕式人潮眾多，由台東地方檢察署及刑事警察大隊、婦幼警察隊、交通警察隊、少年警察隊等單位所組成的「青春專案聯合宣導團」在現場設攤，執行預防犯罪宣導，以有獎徵答及遊戲等方式與民眾互動強化宣導效果，且為提高青少年參與感，特別由員警將2部哈雷重型機車騎至現場攤位前展示，吸引現場排隊合影大小朋友絡繹不絕，達到寓教於樂的宣導成效。

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