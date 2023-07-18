第53屆全國技能競賽競賽　大武國中張璽恩奪青少年組3金牌

▲大武國中張璽恩同學奪得青少年組3D數位遊戲藝術職類競賽金牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣立大武國中張璽恩同學參加第53屆全國技能競賽青少年組3D數位遊戲藝術職類，在第一階段南區分區競賽時榮獲第一名，17日更於全國決賽榮獲金牌。



教育處蔡美瑤處長強調，今年「3D數位遊戲藝術職類」全國賽共有3天賽程，參賽的選手依據題目要求完成3D軟體創作遊戲主題角色或物件，體驗數位遊戲設計的工作流程，藉競賽熟悉業界流程中的概念設計(Concept Art)、3D建模(3D Modeling)、著色材質(PBR Texturing)、即時演算(Real-time Rendering)、及資源管理(Workflow Management)等流程與技能。



大武國中校長楊明政指出，學校自110學年起重視原住民學生多元發展，成立校內社團，積極培養每一位學生具備觀察力、喜歡美學和自信勇敢創作的特質，平時除發展品格教育與閱讀素養外，更協助孩子擴展視野，勇敢挑戰世界，也呼應了這一次主題「不設限，無極限」的精神。



指導老師莊錦慧老師則說，璽恩是原住民孩子，平時表現冷靜，抱持平常心參加這次的全國賽。談到這次比賽的心得，他覺得自己應該還有進步的空間，像是進階的上色技巧及人物的呈現方面都可以更細膩些。他說：這次能夠得獎，除了學校及師長的支持與鼓勵，自己也想要成為更好的人，適當的給自己壓力，化被動為主動，Do the best!比賽的當下，只想盡力做好自己能掌握的部分，不論能否獲獎都是自己的第一名。