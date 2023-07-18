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屏科大靜思湖科學人營隊　為家扶學子創造飛夢園

▲「2023南台灣偏鄉社區弱勢關懷-靜思湖科學人探索營」18日舉行開訓典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2023南台灣偏鄉社區弱勢關懷-靜思湖科學人探索營」18日舉行開訓典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大、阿公店扶輪社與台灣兒童暨家庭扶助基金會，共同辦理南台灣偏鄉弱勢社區關懷活動，自17-7/21於屏科大舉行「2023南台灣偏鄉社區弱勢關懷-靜思湖科學人探索營」，推展工業4.0、無人機產業應用、IoT物聯網、綠能科技等科普教育，並結合弱勢社區關懷活動，針對高雄、屏東、台東三縣市家扶中心立案高中(職)生辦理五天四夜之科學營隊活動。

▲「2023南台灣偏鄉社區弱勢關懷-靜思湖科學人探索營」18日舉行開訓典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2023南台灣偏鄉社區弱勢關懷-靜思湖科學人探索營」18日舉行開訓典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今（18）日早上在屏科大大數據中心一樓舉行開訓典禮，由屏科大張金龍校長、阿公店扶輪社許惠娟社長及黃政凱前社長、台灣兒童暨家庭扶助基金會陳乘斌處長、屏科大徐子圭教授及眾多校內師長同學共同舉行揭開儀式。

張金龍校長說，今天針對高雄、屏東、台東三縣市家扶中心冊列之高中生，舉辦這場五天四夜的科學體驗活動，包含工業4.0、機械手臂、無人機、IoT物聯網、職涯講座、潛能開發等課程，課程內容豐富，可讓同學們拓展眼界、吸收新知、激發潛能、建立自信，相信不久之將來各位同學就有機會，翻轉脫貧自立，成為社會產業中堅。

計畫主持人屏科大徐子圭教授與阿公店扶輪社許惠娟社長及黃政凱前社長、台灣兒童暨家庭扶助基金會陳乘斌處長共同規劃組成營隊活動，由7位教授群聯合為這些高中生授課。

為使這次活動同學家庭同時能感受社會溫暖，由國際扶輪3510地區阿公店扶輪社捐助每位同學白米、食用油及睡袋等民生物資，同時執行反毒及根除小兒麻痺衛教宣導。期待「2023南台灣偏鄉社區弱勢關懷-靜思湖科學人探索營」將藉由帶領科學遊戲，觸發同學的眼界及思維，為這些現處弱勢的國家未來青年學子們，開拓視野打開一扇機會之窗！

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