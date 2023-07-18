陸生團赴文大音樂交流　北大生：琴聲一響就感覺「兩岸同根同源」

▲前總統馬英九上台與學生們合照。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

馬英九基金會陸生訪問團18日上午前往文化大學交流，在文大的「曉峰音樂廳」進行了音樂交流，由一位北大的學生與兩位文大的學生共同上台演奏。演奏完畢後，北大的學生陳凱迪表示，大家都說音樂無國界，當大家的琴聲一響起，她就感覺到，兩岸確實是同根同源的一個文化紐帶。

▼兩岸學生一起演奏，左起文大陳德夫、北大陳凱迪、文大陳佳伶。（圖／記者林敬旻攝）



前總統馬英九及陸生訪問團上午9時多抵達文化大學，在參觀完華岡博物館之後，一行來到曉峰音樂廳進行音樂交流。

音樂交流會上，北京大學的學生陳凱迪以古箏演奏了1983年版《射雕英雄傳》的主題曲《鐵血丹青》、文化大學的應屆畢業生陳德夫與陳佳伶則分別以琵琶、古箏演奏了《漢宮秋月》及《河南曲牌聯奏》。

最後，三人更一起合奏了《滄海一聲笑》及《花好月圓》兩首曲子。

▼前總統馬英九與陸生代表陳凱迪握手。（圖／記者林敬旻攝）



值得注意的是，陳凱迪為了感謝馬英九基金會籌辦此次交流活動，還特別演奏了馬英九喜歡的曲子《可可托海的牧羊人》。據了解，這是特別安排給馬英九的驚喜，他事前並不知道，因此感到非常的驚訝與驚艷。

學生們也在交流會後接受媒體訪問，陳凱迪表示，她下遊覽車之前，本來很緊張，但走進音樂廳，看見朋友們後，就想起了以前在學校排練的時光，感覺非常親切。

▼交流結束後，學生們自拍留念。（圖／記者蔡紹堅攝）



陳凱迪提到，大家都說音樂無國界，當大家的琴聲一響起，她就感覺到，兩岸確實是同根同源的一個文化紐帶，「我們通過樂曲彼此交流、聯繫，共同傳承了中國的傳統文化，讓更多人瞭解到中國的傳統民族樂器。」

文大的應屆畢業生陳佳伶則說，她非常開心有這次的交流機會，之前也到大陸進行過音樂交流，感覺中國大陸的同學更有自信一點，每個都好有自信的感覺，「看到他們會怕怕的。」

據了解，陸生訪問團下午還將前往故宮博物院參觀。

▼音樂交流會後，學生們還參與了座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

