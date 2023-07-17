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ET專訪／柯文哲「國是會議定調對中關係」　開放陸生、解陸禁團令

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：袁茵、陳家祥、陶本和
◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／陶本和

民眾黨總統參選人柯文哲17日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，他當選總統就會召開國是會議，針對爭議議題，包括核能、對大陸關係等如何定調。他認為，現在兩岸不來往，他若當選總統，一定會說服對方，從沒有爭議的先開始；他也舉例，會先開放台灣的大學給陸生，也解除陸客禁團令。

柯文哲說，自1990年總統李登輝以後，台灣有34年沒有召開過國是會議，應該讓主要政黨領袖坐下來，針對有爭議的題目討論，他不認為100%會有結論，但依照他的經驗，只要討論，甚至公開透明的討論，80%會有共識。

對於未來如果當選總統，是否召開國是會議？柯文哲認為，這是要解決的，好比「核能」要不要處理，對大陸關係要怎麼定調。他笑說，最近演說中都會問台下，台灣現在可能統一嗎？大家都搖頭，再問台灣可能獨立嗎？大家也搖頭，「現階段不可能統一，不可能獨立，那請問國民黨、民進黨在亂什麼？」

至於國民黨在兩岸論述上，長期主張的「九二共識」，柯文哲說，這更好笑，國民黨說有，民進黨說沒有，連有跟沒有都沒共識了，更不要說內容，兩岸之間吵了30年，結果問說這是什麼東西（指九二共識），大家講不出來。他說，就他這種有科學經驗的人，只會覺得「ridiculous」（荒謬可笑的）。

那麼柯文哲的兩岸論述又是為何？會提出什麼樣的論述，讓中共願意跟他談？柯文哲說，他常常說，很多東西不用自己發明，現行市場上就有方法，他舉美國國務卿布林肯的話，這句話讓他很認同，這句話是，「可以合作時合作，需要競爭時競爭，要對抗時對抗」。

柯文哲說，不要搞到可以合作時也對抗，兩岸沒有爭議的文化交流、體育可以進行，兩岸如果要辦象棋比賽，對方一定不會打槍。他認為，現在兩岸不來往，他一定會說服對方，從沒有爭議的先開始，列出清單，絕對沒有爭議。他也點出，他會先開放台灣的大學給陸生來，也會解除陸客團禁令。

對於記者質疑柯文哲是否獲得中共的善意，是否可以獲得中共的信任？柯文哲認為，「至少現在，柯文哲是成功的Model（範例），至少雙城論壇辦得完」；而記者進一步質疑，雙城論壇也僅止於市政層級，沒有達到國政層次？柯文哲則舉總統府秘書長林佳龍過去辦理東亞青運不力一事來吐槽，他笑說「不要每次自己做不到，就說人家做不到，奇怪！」

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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