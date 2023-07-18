北市「生育獎勵」回溯至去年12／25　已領過免驚！市府主動補發2萬

▲蔣萬安與「三寶」。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會建議今年4月4日施行的「生育獎勵金加倍送」政策，回溯自台北市長蔣萬安上任日以後出生的新生兒都能適用，台北市民政局18日表示，今日市政會議審議通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，回溯擴大從2022年12月25日（含當日）以後出生的新生兒都可以受惠。

台北市民政局18日指出，今日市政會議中通過修正草案，生育獎勵金回溯擴大至2022年12月25日，當天及之後出生的新生兒都可受惠，只要符合申請資格，就能適用第1名子女4萬元、第2名4.5萬元、第3名以上5萬元的生育獎勵金，讓台北育兒家庭都能獲得充分的照顧。

民政局提及，之前已經申請並領到舊制2萬元、2.5萬元、3萬元台北市生育獎勵金的市民，只要新生兒是在2022年12月25日（含當日）以後出生，就會由原本受理的戶政事務所主動補發2萬元的獎勵金差額到存摺帳戶，不用提出申請補發，大幅節省市民舟車往返時間。

民政局說明，各區戶政事務所會在2023年8月31日前，陸續將差額匯款到原本申請獎勵金的存摺帳戶，並在匯款完成後以手機簡訊發送入帳通知，市民可以在9月初查詢存戶入帳情形。另外，原本以悠遊付帳戶領取者，或是原本繳交的存摺帳戶因故無法成功匯款補發，戶所都會主動向市民聯繫申請更換存摺帳戶，市民不用擔心領不到補發金額。

有關台北市生育獎勵金申請資格，以及更多育兒補助資訊，可以到「助您好孕」網站查詢。提醒市民，為防止詐騙發生，生育獎勵金補發通知簡訊，只會告知已補發入帳，不會提供任何網站連結，戶所人員也不會在電話中要求市民提供個資或操作轉帳，請市民提高警覺。