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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批柯侯蓋社宅不努力　謝龍介舉5縣市轟中央：到現在還是掛零

▲▼ 侯友宜公布競選辦公室人事規畫，前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長，組織召集人為國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副召集人為前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介，前行政院副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨與國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜16日參加「公平正義救台灣」集會，批評民進黨政府的社會住宅政策，民進黨17日則反擊，柯、侯口中喊「居住正義」，市長任內對社宅及囤房稅擺爛，為選總統把居住正義掛嘴邊，謀求政治利益。對此，國民黨前台南市議員謝龍介則在臉書列出數據批評，中央在台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市也沒有蓋出任何一戶社會住宅，通通掛零。

謝龍介表示，7月16日高溫炎熱，還有上萬人上凱道發聲怒吼，爭取司法與居住正義，他看了實在不甘又敬佩，結果民進黨窩在冷氣房裡無視人民怒吼不說，隔天竟然來開記者會罵人，說侯友宜與柯文哲，沒資格談居住正義。但他指出，事實是，台北市在郝龍斌與柯文哲兩任市長的努力下，截至6月30日為止，已經完工約1.2萬戶社會住宅，還有約1萬戶在興建中，或已經決標等待開工，全國最強。

謝龍介強調，而同時間，中央在台北市，沒有蓋出任何一戶社會住宅，而且還不只台北市掛零，在桃園市，台中市，台南市，與高雄市，通通掛零。

謝龍介指出，國民黨長期執政的新北市，現有社會住宅4271戶，也勝過中央在新北市蓋的2907戶，何況如果大家還有印象，這2907戶社宅，是當初的世大運選手村，在馬總統執政時期的中央核定預算，由郝龍斌市府的新工處代辦興建，在柯文哲市長任內完工，跟民進黨政府，基本上沒太大關係。

此外，謝龍介提到，還記得去年10月，他提出「龍介新政，十大保證」的居住政策時，黃偉哲市府氣噗噗地反駁，說黃偉哲已經規劃了7000戶社宅，但當時，根據內政部的統計平台顯示，台南市的現有社會住宅是0戶，如今8個月過去了，統計到今年6月，台南市的現有社宅，還是0戶。

謝龍介最後表示，民進黨罵得越兇，越是顯得心虛，他也喊話，「國民黨絕對不敢說自己捍衛了居住正義，但是請相信我們會持續努力！」

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