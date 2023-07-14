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大聯盟專家場勘大巨蛋　大讚「很棒的體育館」：看到輝煌的未來

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北大巨蛋鋪完人工草皮及紅土。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋預計年底試營運，MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen於7月14日赴台北大巨蛋，針對球場提供專業諮詢及檢測場勘。在場勘尾聲，Chad Olsen也直呼，「這是一個很棒的體育館，經過微調後，期待看到大巨蛋輝煌的未來」，遠雄巨蛋公司也期待透過Chad Olsen豐富的重大國際棒球賽事的專業意見，將大巨蛋推向世界級的棒球場，往大聯盟規格邁進。

遠雄巨蛋公司指出，此次將勘查巨蛋體育館B2球場層外野、內野、球員休息區及後場等34個項目，專家也將在盤點球場各項狀況及數據後，提供微調建議，同步也連線人工草皮日本廠商美津濃，就相關意見進行調整。

在場勘尾聲，Chad Olsen也直呼，「這是一個很棒的體育館，經過微調後，期待看到大巨蛋輝煌的未來」，遠雄巨蛋公司也期待透過Chad Olsen豐富的重大國際棒球賽事的專業意見，將大巨蛋推向世界級的棒球場，往大聯盟規格邁進。

本次場地勘驗除了巨蛋公司及美國MLB專家代表Chad Olsen，台北市副市長林奕華、體育局副局長蔡培林、中華棒協秘書長林宗成及台北市成棒隊總教練呂明賜、等也都到場就專業意見參與討論。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，過去國際專家就已經有來看過，當時勘查結構體都合乎規定，今日大聯盟專家來訪，著重在現場安全護網、壘包距離、人工草皮等細節提供細節建議。而打擊者之眼區域已經依照大聯盟官方建議改善，應援區大小和LED螢幕尺寸，會視測試賽狀況，評估做出調整。

遠雄巨蛋公司表示，本次來台的MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen為BrightView公司運動草坪事業部總經理，棒球場務專家生涯超過25年，經手賽事包含歷屆WBC世界棒球經典賽(共5屆)、所有MLB海外賽、2屆美日明星賽、2屆奧運會，是一位擁有豐富大聯盟海內外球場賽事場務及重大國際棒球賽事專案經驗的專家。

遠雄巨蛋公司指出，Chad Olsen所任職的BrightView公司為美國大聯盟唯一指定場務單位，負責MLB諸多重大國際賽事，公司經手的國際棒球賽事球場，大多由運動草坪事業部總裁Murray Cook、總經理Chad Olsen擔任場地負責人，專業備受肯定。

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