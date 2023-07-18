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新冠確診者同時出現細菌感染　台大雲林分院3D投影探索鼻腔

▲台大雲林分院於今日起舉辦為期4天的「神秘鼻腔透視巡迴展」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大雲林分院於今日起舉辦為期4天的「神秘鼻腔透視巡迴展」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為增進大眾對引發肺炎的病毒、細菌種類及鼻腔帶菌的認識，進而強化肺炎預防與增加保護意識，台大雲林分院於今（18）日起舉辦為期4天的「神秘鼻腔透視巡迴展」，今日開幕活動以特展方式，透過3D投影效果，讓民眾能身歷其境探索鼻腔帶菌世界，並現場邀請感染科及耳鼻喉科醫師，現場分享衛教講座。

院長馬惠明指出，新冠疫情後，目前已有多項研究顯示新冠肺炎確診者同時會出現細菌感染問題，已確診新冠肺炎的病患中合併細菌感染的菌種，也發現社區型肺炎常見的肺炎鏈球菌，倘若人體感染新冠肺炎、流感，或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，甚至引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病。

▲台大雲林分院於今日起舉辦為期4天的「神秘鼻腔透視巡迴展」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲感染管制中心林綺英主任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

感染管制中心林綺英主任以「疾病預防概念」為題，分享肺炎的感染途徑及防護，建議若要完整提升肺炎的防護，應接種新冠肺炎、肺炎鏈球菌及流感等三種疫苗。另外，台灣現有肺炎鏈球菌疫苗分為：23價多醣體疫苗、13價結合型疫苗兩種，23價多醣體疫苗目前有政府補助，民眾若有任何問題，建議諮詢醫師後，選擇適當的疫苗施打。

耳鼻喉部廖俊綱醫師以「鼻腔構造與常見病菌」為題，分享鼻腔構造及潛伏生活周遭呼吸道致病菌，說明鼻腔構造，而肺炎鏈球菌平時就潛伏於鼻腔最深處鼻咽中，呈現無症狀的帶菌狀態，搭配疫苗接種有助增加人體被動免疫，幫助保護鼻咽部黏膜、降低鼻腔帶菌率，多管齊下便能阻斷肺炎鏈球菌的傳播。

鼻腔是上呼吸道的重要器官，呼吸道感染往往是病毒、細菌或黴菌一起來。馬惠明院長表示，此次受邀與財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會及台灣鼻科醫學會共同舉辦「神秘鼻腔透視巡迴展」，透過類沉浸式體驗，帶領民眾探索神秘的鼻腔世界，並提醒民眾仍應持續落實衛生防護、預防接種疫苗等防疫措施，以加強自我保護力。

▲台大雲林分院於今日起舉辦為期4天的「神秘鼻腔透視巡迴展」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲耳鼻喉部廖俊綱醫師以「鼻腔構造與常見病菌」為題，分享鼻腔構造及潛伏生活周遭呼吸道致病菌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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