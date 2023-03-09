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台大雲林分院多針雙電極電燒微創治療　助700患者逆轉肝癌

▲台大雲林分院引進多針雙電極微創治療後完成逾700例手術，今日邀請4位病人分享治療經驗亦與醫療團隊一起切蛋糕慶祝重生喜悅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大雲林分院引進多針雙電極微創治療後完成逾700例手術，今日邀請4位病人分享治療經驗亦與醫療團隊一起切蛋糕慶祝重生喜悅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院為讓鄉親遠離肝病之苦，引進多針雙電極微創治療後已成功完成逾700例手術，其中包含大於四公分、合併血管侵犯或是位於困難位置的腫瘤。在為期三年追蹤治療效果顯著，今（9）日邀請4位病人於記者會中分享治療經驗，更表達對醫療團隊的感謝，亦與醫療團隊一起切蛋糕慶祝重生喜悅。

台大雲林分院胃腸肝膽科醫師吳立偉表示，肝癌治療分為根除性治療跟姑息性治療兩種。如果腫瘤可以接受根除性治療，將可以提高存活率。根除性治療包括外科手術切除、腫瘤局部治療和肝臟移植。然而，大多數肝癌患者合併有肝硬化、肝功能不佳、年齡較大或其他共病，因此並非多數病人都能夠接受手術切除。且由於肝臟來源有限，肝移植僅適用於少數患者。於是微創的電燒治療術在肝腫瘤的根除性治療就扮演重要的角色。

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▲台大雲林分院引進多針雙電極微創治療後完成逾700例手術，今日邀請4位病人分享治療經驗亦與醫療團隊一起切蛋糕慶祝重生喜悅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大雲林分院引進多針雙電極微創治療，700多例的治療經驗中，至多有同時置放九支治療探針，同時燒灼七公分的腫瘤，在四40分鐘內完成治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳立偉醫師指出，在700多例的治療經驗中，至多有同時置放九支治療探針，同時燒灼七公分的腫瘤，在四40分鐘內完成治療，達到媲美外科手術的燒灼範圍。這些病人當中，有40位病人的腫瘤已經有局部血管侵犯，亦經由包圍式燒灼法處理腫瘤以及受侵犯的血管，達到根除性治療的目標。

今日出席的四位病友，都是以往被視為無法接受根除性電燒治療的肝癌病患，都在接受多針電燒治療之後，得到長期的無病存活。

台大雲林分院院長馬惠明指出，吳立偉醫師曾前往巴黎第13大學接受完整的肝臟介入性治療訓練，尤其是針對中大型腫瘤及困難位置腫瘤的「多針雙電極電燒治療」。吳醫師的加入，帶回了歐洲頂尖肝腫瘤治療醫院的觀念以及技術，讓雲林地區為數眾多的病患，可以就近得到優質的治療，甚至有許多外地的病患，也因為這項技術以及雲林分院優質的治療環境，來到雲林分院接受治療。

今日出席的四位病友，都是以往被視為無法接受根除性電燒治療的肝癌病患，都在接受多針電燒治療之後，得到長期的無病存活。馬惠明院長引用詩人陳黎的詩句「島嶼邊緣也可以是世界的中心」。因為整個團隊的努力，讓以往是醫療偏鄉的雲林，在肝腫瘤的微創治療領域，成為守護雲林鄉親的堅實力量。

▲台大雲林分院引進多針雙電極微創治療後完成逾700例手術，今日邀請4位病人分享治療經驗亦與醫療團隊一起切蛋糕慶祝重生喜悅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大雲林分院胃腸肝膽科醫師吳立偉表示，肝癌治療分為根除性治療跟姑息性治療兩種，如果腫瘤可以接受根除性治療，將可以提高存活率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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