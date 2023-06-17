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雲林大醫院急診滿載　衛生局籲落實分級醫療...緩解急診壅塞

▲雲林縣衛生局呼籲民眾，現為新型A流、covid-19流行期，小病不去大醫院以減少感染風險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局呼籲民眾，現為新型A流、COVID-19流行期，小病不去大醫院以減少感染風險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期全國各院陸續出現急診壅塞狀況，雲林縣急救責任醫院亦受到影響出現連續通報滿載情形，尤以台大雲林分院及若瑟醫院甚為壅塞，雲林縣衛生局呼籲呼籲民眾不要到急診室擠，特別是新型A流、COVID-19等正流行，會增加感染風險的可能，應落實分級醫療，共同珍惜急重症醫療資源。

5月1日COVID-19解封後，雲林縣急診就醫總人次5月份1萬6733人次，較4月1萬5176人次上升，且有集中在特定醫院現象。其中台大雲林分院斗六院區是雲林唯一重度級急救責任醫院，肩負轄內急重症病人救治，經檢視近2週急診就醫資料，屬於腦中風、車禍重大外傷等檢傷一、二級之急重症病人占1-3成，近8成為檢傷三至五級如尿道炎、感冒、腸胃道疾病等輕中症病人，造成醫院每日待床人數更高達70多人。

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衛生局長曾春美表示，針對目前全國非常態急診壅塞情形，本局已請各院強化醫院調床機制，對於符合出院條件病人可辦理出院，加速病床周轉；民眾如遇緊急送醫情況，應依照消防局119判斷分流送往就近適當醫院急救，避免造成急診壅塞加劇，醫院之間亦可藉由院際間轉診系統轉至後送醫院就醫，提供病人適切的醫療照護。
 
曾春美提到，有關轄內醫院反映COVID-19降級後，建議評估新冠確診的院內感染管制規定與流感一致，以利醫院醫護人力調度部分，衛生局已於昨15日之「南區傳染病防治醫療網諮詢委員會議」，反應目前急診擁塞情況及醫院建議事項，並建請中央調整新冠確診政策，以兼顧防疫及醫療量能運作平衡。

 
►聽Podcast #我在案發現場

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