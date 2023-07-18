尪約砲被抓包！公公護航兒「堅決否認進洞」：你清大碩士欸

▲原PO老公約砲被抓包，公公竟護航。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，老公約砲被抓包，本來想賠錢了事，怎料公公跳出來說，會幫兒子找律師，因為兒子是清大碩士，不要把錢給不孝媳婦，喊話走法律途徑；網友看了都傻眼，怒罵「上梁不正下梁歪！」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，一般人約砲被抓，都希望能盡快落幕，賠錢是唯一路徑，「先生原本也是這麼打算，也將賠償的契約寫下。然後，公公就跳出來！」公公表示，兒子只要堅決否認就好，他會幫忙找律師，「兒子，你是清大碩士欸，還要娶妻生子，怎麼能把錢賠給這個沒孝順我的媳婦。」並向原PO喊話「這個負擔太沉重，我兒子賠不起，走法律途徑吧！」

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原PO說，「這個爸爸怎麼在經濟層面如此看扁兒子。在交配層面又如此高估兒子。」看看誰要這個清大碩士，「公公不用謝我，我知道你的朋友都很不夠意思，看戲而已。」公公說，她根本不知道自己錯在哪。原PO回嗆，她為什麼要孝順公公，對顛倒是非的人不用有尊重禮貌，「你哪根蔥？你兒子欠我錢關你屁事，滾一邊去。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「兒子什麼鳥樣自己爸爸不知道」、「老傢伙，虧你教出個清大碩士下面很爛的兒子，禮義廉恥不及格啦」、「為什麼要孝順公公是有養過媳婦嗎？腦袋有洞」、「上樑不正下樑歪」、「猿屎（原始）人通常腦子不清楚」。

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