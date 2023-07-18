女大生竟叫這「超萌名字」　教授不信：請改回來

▲教授以為女大生名字是網路暱稱。（圖／翻攝百度）



圖文／CTWANT

名字太特殊可能也不是一件好事。近日大陸一位名叫「屈啦啦」的女大生在遠端上課時，因為名字太萌，被教授認為是假名，要她改成真實名字，她也只好秀身分證。這也讓人直呼，以後她都不能翹課了。

據《七環視頻》報導，屈啦啦說，她上的那堂課因為需要簽到，而她沒有簽成功，所以去跟老師反映，但老師不相信屈啦啦真名要她改回來。為此，屈啦啦跟老師強調，這真的是她的本名，還秀出身分證為證。

屈啦啦說，從小到大，很多人都有相同的疑問，而她也習慣了，家人稱這名字是隨便想的，沒有任何特別含意，她覺得名字很好玩。據《心語教育日記》報導，這特別的名字，也讓屈啦啦變成學校的風雲人物，所有同學都聽過這名，雖然有些人不知道她的長相，有的同學還特地問她，這是妳的真名嗎？

有網友認為，屈啦啦這名很可愛，也很好記，父母當初可能覺得啦啦可愛，不過也有人說，這樣取名很敷衍，因為從孩子名就能看出父母的文化水準，這名字像隨口一說。

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