獨子意外離世想再生　同居年輕妹半年沒懷孕…他氣炸提告遭打臉

圖文／CTWANT

自從獨生子去世後，大陸江西省一名宋姓男子一直想再生個兒子，因為妻子年齡大，他便花錢找到一位女子代孕。不料，同居半年後，女子一直未懷孕，選擇了離開。宋男一氣之下將女子及擔保人起訴至法院，要求退錢。近日，江西省永豐縣人民法院審結，認為雙方協議內容不合法，駁回了宋男的起訴。

《瀟湘晨報》報導，2019年5月，宋男唯一兒子意外身亡，出於傳統觀念，他想再生一個兒子。由於妻子年齡偏大，已無生育能力，便想物色一個有生育能力的女子幫忙生孩子。

2020年12月16日，袁男和龔男為宋男物色了何女為其生子，雙方簽訂了協議書，約定「甲方要求乙方代孕生男孩，乙方同意。若乙方懷女孩，補償女方何玲營養費1萬元整，簽協議之後支付乙方2萬元整，女方懷上男孩，甲方支付乙方8萬元整，乙方生下男孩，甲方支付乙方10萬元整，甲方並贈老房子一套」。

合約提到，若中途乙方反悔，由擔保人負責。若小孩不是甲方親生子，都由雙方擔保人負責，一切費用退還補償。隨後，宋男和何女在協議上簽字，袁男、龔男則在擔保人處簽字。從此，宋男與何女開始同居生活，但女方一直沒有懷孕，後搬離家中，從此聯繫不上人，於是他便向袁、龔2人提告，要求退款。

一審法院認為，宋男與何女無視我國婚姻家庭制度，企圖用金錢實現2人不正當的同居生子目的，其行為違背了社會公德，損害了社會公序良俗，雙方所簽訂的協議內容不合法，法律不予保護。故宋男的訴訟請求法院不予支持，應予駁回。

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