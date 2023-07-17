抓包偷腥妻！夫竟讓小王「立刻迎娶」　她廟外仰天痛哭完婚

▲人妻（右）和小王（左）在眾人的注視下完婚，主婚人是綠光罩頂的人夫。（圖／翻攝自推特／@BhumiharSonu，下同）



圖文／CTWANT

印度比哈爾邦一名人妻婚內出軌小王，後遭丈夫同村的親友逮個正著，結果人夫得知實情後，便讓她和小王立刻結婚。不料，人妻和小王此時原形畢露，其中女方縱使有百般不願意，仍在眾人的注視下仰天痛哭完婚。

綜合《今日印度》、《Times Now》報導，該名出軌人妻，婚後不久就被人夫發現對婚姻不忠。當時人夫選擇原諒，並和人妻育有2名孩子，但家庭的圓滿仍抵不住人妻偷腥的慾望，直到某次她又趁人夫外出工作，約了同樣有家室、育有3名孩子的小王見面，才終於被人夫同村的親友逮個正著。

之後人夫聞訊趕回家中，居然順著親友的意思，讓人妻和小王結婚。不料，此時人妻和小王才現出原形，有些不甘願地想拒絕，結果小王立刻就遭人夫的親友海扁一頓，2人還差點被趕出村莊。

迫於無奈，人妻和小王只好答應在一座寺廟外舉行婚禮，而主婚人正是綠光罩頂的人夫。另據曝光的影片可見，身穿黃色紗麗的人妻仰天流淚，在眾人的圍觀下被一名婦人抓著手肘和後頸，下秒身穿白色背心、手臂有傷的小王則在一旁為她塗抹硃砂，此舉引來全場歡呼，但小王接著也面露痛苦，扭頭不敢看人妻。

政府官員表示，後續已獲知相關情事，但目前尚未收到任何投訴。同時，當地媒體也將此事，對照1999年的印度電影《何日君能知我心》（Hum Dil De Chuke Sanam），並稱「唯一與情節不同的是，女子選擇了和她的愛人一起去」。

延伸閱讀

▸ 土耳其果汁「6瓶賣1099元」被嫌貴 吳鳳坦言不舒服：至少尊重我們

▸ 有錢才嫁…前美女主播初次約會開超狂條件 「雙北有房年收250萬」尪負擔經濟

▸ 女兒幫老父請看護媽竟吃醋 看2人聊天爆氣：每天講話吵死了