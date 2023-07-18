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家門口出現紅包袋！他撿起打開見「王郎＋硬幣」傻眼：別恭喜　

出門買便當回家多了一個紅包袋，一撿發現出事了，是一個冥婚紅包。（圖／翻攝自靈異公社）

▲出門買便當回家多了一個紅包袋，一撿發現出事了，是一個冥婚紅包。（圖／翻攝自靈異公社）

圖文／CTWANT

一名王姓男子中午出門買便當，回家時看到家門口多了一個紅包袋，沒有想太多就撿了起來，結果一看才知道出事了，裡面有一張紙跟99元。他莫名被強制冥婚，更透露住的是集合式住宅，上千住戶加上沒有門禁卡電梯根本上不來，讓他著急求助網友。

一名網友發文在臉書社團「靈異公社」，透露自己出門買午餐後回家，沒想到回家時看到家門口有一個紅包袋，當下就順手撿起來，結果打開一看一張紙上寫著，「致王郎，願與君同修西天，莫嫌女子突擾言，如欲同船共枕眠，還燒此紙以秉天」，上面更寫出死亡時間在庚子年11月18日。

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除了紅包紙條外，裡面還有99元。他表示，他住在上千戶的集合式住宅，沒有電梯門禁卡是無法刷到他的樓層，加上住戶間平常也沒有交集，不知道這個東西哪裡來的，因此詢問網友他現在該怎麼辦，另也請網友不要跟他亂「恭喜」。

網友見狀後紛紛表示，「這真的只能恭喜了」、「就不要燒那張紙阿」、「還用星巴克紅包包好？！」、「放門口也太可怕，找管理員調監視器吧」、「我記得如果不想或是覺得有問題可以塞雙倍回去並且告知情況後放回」。

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