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美國派F-35、F-16戰機加強部署　威懾伊朗

▲F-35B戰機可以垂直起降。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍加強在荷莫茲海峽與中央司令部所轄地區的部署。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗日前在荷莫茲（Hormuz）海峽企圖挾持2艘預計開往美國的油輪但失敗，作為回應，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）下令派遣F-35和F-16戰鬥機前往中東地區部署，同時派遣「哈德納號」（USS Thomas Hudner）驅逐艦前往該地區。

CNN報導，美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）17日表示，國防部長已經下令部署「哈德納號」驅逐艦、F-35和F-16戰鬥機到美國中央司令部區域內，捍衛美國利益與保衛在該地區自由航行的權利。

美軍軍區為全球劃分，中央司令部容易被誤會是中央機構，實際上是地域型指揮部門，主要統籌負責中東地區與附近海域的軍事指揮、協調行動。

伊朗海軍本月稍早在荷莫茲海峽與阿曼灣，企圖挾持2艘油輪，但在船方緊急發出救援後，美軍立即趕往馳援，2次均成功趕走伊朗海軍。

辛格表示，由於受到持續威脅，以及未和夥伴與盟友合作，美國國防部已加大對該地區的監控力道，「我們呼籲伊朗，應立即停止這類威脅商船自由航行戰略水域的干擾行為，全球超過5分之1的原油供應都仰賴於此。」

國防部一名高階官員上周表示，美國空軍與海軍正合作持續對該海域進行監控，近期開始出動A-10攻擊機在荷莫茲海峽上空現身，多架A-10攻擊機於今年3月開始部署於該地區。

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