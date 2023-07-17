失蹤一個月女學生陳屍採石場　生前被拍「手持雙刀畫面」人間蒸發

▲女學生離奇失蹤，近來終於找到遺體。（圖／翻攝自Ohio Attorney General's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州25歲女學生阿米娜(Amina Alhaj-Omar)上月突然失蹤，警方近來在一偏遠採石場中發現她的遺體，該地點也是她生前被通報，曾發現蹤跡的地方，目前仍在調查死因。

在俄亥俄州立大學就讀研究生的阿米娜，6月10日被姊姊通報失蹤，2天後警方在哥倫布市(Columbus)以南郊區，270號州際高速公路附近發現阿米娜所駕駛的車輛，判斷該車曾經出過輕微車禍，然而四周卻不見阿米娜人影。

警方調閱路上監視器調查，發現阿米娜10日凌晨3時55分左右，身上曾帶著2把刀出現在附近一處加油站中，直到早上6時才離開，後來又接獲附近採石場工人報案，說有一名女子闖入採石場中，然而他們前往現場時，該名女子已經離開。

當地媒體報導，在俄亥俄州大學攻讀犯罪學的阿米娜，畢業後轉攻讀社會工作研究生課程，家屬表示，由於警方在採石場中發現她的衣物與手機，懷疑她有可能是闖進採石場中的池塘游泳。

警方雖然積極搜索阿米娜下落，然而在查過所有線索後，搜索行動不得不於19天後暫停。如今卻傳出，失蹤1個月的阿米娜，遺體在當初被舉報的採石場中發現，家屬已於日前為她舉行了喪禮，案件正在調查中。