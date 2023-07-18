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美國務卿證實賴清德將過境 　籲北京勿藉故挑釁

▲民進黨2023第二十屆第二次全代會7/16舉行，黨內重量級黨公職代表全員出席力挺2024總統參選人賴清德，及民主大聯盟立委。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德將於8月過境美國。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美國國務卿布林肯今天證實，副總統賴清德8月出訪友邦巴拉圭往返將過境美國。他強調，台灣副總統過境有多次前例，北京不應藉故挑釁，美方致力維繫台海和平穩定。

總統府今天召開記者會，公布副總統賴清德將出席巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）8月15日就職典禮，並會依循過去出訪南美洲或中南美洲慣例，安排在美國過境。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下午在國務院發表談話時，被問及賴清德過境美國計畫。他證實，預期賴清德出訪巴拉圭往返將過境美國，但未透露過境地點。

布林肯表示，考量飛行距離，過境為相當依循慣例的作法。他說，過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。

布林肯重申，美國致力維繫台海和平與穩定，這攸關區域乃至全球安全與繁榮。他已多次向中方表示，華府無意改變台海現狀，美國政策沒有改變，包括上週與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在印尼的會晤。

面對賴清德將過境美國，中國外交部聲稱，中方堅決反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由竄美，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

美國國務院一位發言人以不具名方式告訴中央社記者，過境是台灣方面依據出訪行程所做的決定，會以安全、舒適、便利、尊嚴原則辦理，台灣會在適宜時間公布更多行程細節。雖然賴清德同時身為總統參選人，過境將依循副總統過境前例辦理。

這名發言人表示，美方已向北京說明，「他們沒有理由對過境反應過度，或藉故在台海進行挑釁行徑，抑或是干預台灣選舉」。發言人重申，台灣高層官員過境美國為長年慣例，符合美台關係非官方性質，美國「一中政策」沒有改變。

由於賴清德過境期間正值台灣選舉季，國務院發言人強調，美國會謹守不偏不倚原則，不會偏袒任何參選人或政黨，會致力確保每位參選人獲得公平待遇。

除了賴清德外，這名發言人透露，預期國民黨總統參選人侯友宜今年秋季初將訪問美國。

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